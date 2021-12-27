Avrupalıların yüzde 60’ına göre göç ‘çok fazla’

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2-14 Aralık tarihleri arasında yapılan ankette, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Polonya, İspanya, İsveç, Macaristan, Belçika ve İsviçre’den yaklaşık 12 bin kişiye sorular yöneltildi. Ankete katılanların çoğunluğu düzensiz göçle mücadelede sınırlara duvar ve çit örülmesini destekliyor. İlk sırada gelen Macaristan’da duvar örülmesinden yana olanların oranı yüzde 71’i buluyor. Son sıradaki İsviçre’de ise duvardan yana olanların oranı yüzde 28 düzeyinde. Tüm ülkelerde ankete katılanların önemli bir kesimi, göçmenlerin ‘genel olarak’ uyuma hazır olmadığı fikrini taşıyor. Çoğunluk, göç nedeniyle suçun ve din temelli hoşgörüsüzlüğün artmasından endişe duyuyor. Ev ve iş piyasasında rekabetin artması gibi sosyal ve ekonomik endişeler ise daha alt sıralarda geliyor.