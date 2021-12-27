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HABERLERAvrupa Haberleri

Avrupalıların yüzde 60’ına göre göç ‘çok fazla’

#LENA#AVRUPADAN HABERLER#Yougov
Avrupalıların yüzde 60’ına göre göç ‘çok fazla’

Avrupa’nın 10 ülkesinde yapılan bir araştırmaya göre vatandaşların yüzde 60’ı ülkelerinin son 10 yılda aldığı göçün ‘çok fazla’ olduğu görüşünü taşıyor. YouGov’un kamuoyu yoklamasına göre Almanya’da bu oran yüzde 67 düzeyinde, yani her üç kişiden ikisi Almanya’nın ‘çok fazla’ göç aldığı fikrinde.

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2-14 Aralık tarihleri arasında yapılan ankette, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Polonya, İspanya, İsveç, Macaristan, Belçika ve İsviçre’den yaklaşık 12 bin kişiye sorular yöneltildi. Ankete katılanların çoğunluğu düzensiz göçle mücadelede sınırlara duvar ve çit örülmesini destekliyor. İlk sırada gelen Macaristan’da duvar örülmesinden yana olanların oranı yüzde 71’i buluyor. Son sıradaki İsviçre’de ise duvardan yana olanların oranı yüzde 28 düzeyinde. Tüm ülkelerde ankete katılanların önemli bir kesimi, göçmenlerin ‘genel olarak’ uyuma hazır olmadığı fikrini taşıyor. Çoğunluk, göç nedeniyle suçun ve din temelli hoşgörüsüzlüğün artmasından endişe duyuyor. Ev ve iş piyasasında rekabetin artması gibi sosyal ve ekonomik endişeler ise daha alt sıralarda geliyor.

Avrupalıların yüzde 60’ına göre göç ‘çok fazla’
Almanya’da ankete katılanların yüzde 48’i göçün ‘ulusal kimliğe ya da Avrupa kimliğine’ tehdit oluşturduğu düşüncesinde. Bu görüşe katılmayanların oranı ise yüzde 46. Macaristan’da yüzde 53’lük bir kesim göçü ulusal kimliğe tehdit olarak görürken bu oranın en düşük olduğu ülke yüzde 35 ile İspanya. YouGov söz konusu anketi Die Welt, El Pais, La Repubblica, Le Figaro, Le Soir, Tages-Anzeiger, Tribune de Geneve ve Gazete Wyborcza’nın üyesi olduğu basın ittifakı LENA için yaptı.

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#LENA#AVRUPADAN HABERLER#Yougov

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