Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERAvrupa Haberleri

‘Avrupalıların kalbi birlikte atıyor’

#Annalena Baerbock#Jean-Yves Le Drian Zbigniew Rau#Weimar Üçgeni
‘Avrupalıların kalbi birlikte atıyor’

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukrayna’ya savaş açan Vladimir Putin’in yanıldığını ve Avrupa’yı, Avrupalıları daha çok perçinleştirdiğini söyledi.

Haberin Devamı

POLONYA’nın Lodz kentinde Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile ‘Weimar Üçgeni’ çerçevesinde bir araya gelen Baerbock, Ukrayna’ya yardıma koşan Polonyalı’lara ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti. Baerbock, ortaklaşa düzenlenen basın toplantısında, “Avrupa’nın, Avrupalıların kalbi birlikte atıyor. Ukraynalı insanlar sadece valizlerini değil, psikolojik sorunlarını da birlikte taşıyorlar. Biz birlikte psikolojik yardım da vereceğiz. Bu haksız savaşı başlatan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yanıldı. Ukrayna’ya saldırı, bizleri daha çok bütünleştirdi, perçinleştirdi. Özgür dünyanın ne kadar birlikte ve güçlü olduğunu gösterdik ona. Putin, kendi ülkesine daha çok zarar veriyor. Putin’in tankları barış değil, acı taşıyor. Ukrayna’da ülkelerini savunan kadınlı erkekli insanlara yardımı sürdüreceğiz” dedi.

‘Avrupalıların kalbi birlikte atıyor’
‘PUTİN’İ DAHA DA YALNIZLAŞTIRACAĞIZ’
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da, Rusya’nın giriştiği askeri saldırının kesinlikle kabul edilemeyeceğini vurguladı. Avrupa Birliği’nin (AB) ortaklaşa aldığı yaptırımlar kararıyla Rusya’nın yalnızlaştırıldığını belirten Le Drian, “Putin’i daha da yalnızlaştıracağız. AB’nin farklı alanlarda hayata geçirdiği yaptırımlar artırılacaktır. Rusya Merkez Bankası ve bazı başka bankaları fonksiyonlarını yitirip işlemez hale gelecektir” dedi. Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau da, “Bu gereksiz ve saçma bir savaştır” derken, Avrupa’da barışın korunması için birlikte hareket etmeye kararlı olduklarını vurguladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Annalena Baerbock#Jean-Yves Le Drian Zbigniew Rau#Weimar Üçgeni

BAKMADAN GEÇME!

Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle Rusya Merkez Bankasına yaptırım ne anlama geliyor | 6 SORU 6 YANIT

'Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle!' Rusya Merkez Bankası'na yaptırım ne anlama geliyor? | 6 SORU 6 YANIT

#Rusya Ukrayna Savaşı
Zelenskinin en güçlü silahı telefonu Komedyenliği işe yaradı: Bir sonraki sefer savaşın saatini değiştiririm

Zelenski'nin en güçlü silahı telefonu! Komedyenliği işe yaradı: 'Bir sonraki sefer savaşın saatini değiştiririm!'

#Volodimir Zelenski
Putinin nükleer silah tehdidi ne anlama geliyor İşte dünyanın endişe verici nükleer karnesi...

Putin'in 'nükleer silah' tehdidi ne anlama geliyor? İşte dünyanın endişe verici nükleer karnesi...

#Nükleer Silah

BAKMADAN GEÇME!

Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle Rusya Merkez Bankasına yaptırım ne anlama geliyor | 6 SORU 6 YANIT

'Eşi benzeri olmayan, yıkıcı bir hamle!' Rusya Merkez Bankası'na yaptırım ne anlama geliyor? | 6 SORU 6 YANIT

#Rusya Ukrayna Savaşı
Zelenskinin en güçlü silahı telefonu Komedyenliği işe yaradı: Bir sonraki sefer savaşın saatini değiştiririm

Zelenski'nin en güçlü silahı telefonu! Komedyenliği işe yaradı: 'Bir sonraki sefer savaşın saatini değiştiririm!'

#Volodimir Zelenski
Putinin nükleer silah tehdidi ne anlama geliyor İşte dünyanın endişe verici nükleer karnesi...

Putin'in 'nükleer silah' tehdidi ne anlama geliyor? İşte dünyanın endişe verici nükleer karnesi...

#Nükleer Silah