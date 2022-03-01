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POLONYA’nın Lodz kentinde Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile ‘Weimar Üçgeni’ çerçevesinde bir araya gelen Baerbock, Ukrayna’ya yardıma koşan Polonyalı’lara ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti. Baerbock, ortaklaşa düzenlenen basın toplantısında, “Avrupa’nın, Avrupalıların kalbi birlikte atıyor. Ukraynalı insanlar sadece valizlerini değil, psikolojik sorunlarını da birlikte taşıyorlar. Biz birlikte psikolojik yardım da vereceğiz. Bu haksız savaşı başlatan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yanıldı. Ukrayna’ya saldırı, bizleri daha çok bütünleştirdi, perçinleştirdi. Özgür dünyanın ne kadar birlikte ve güçlü olduğunu gösterdik ona. Putin, kendi ülkesine daha çok zarar veriyor. Putin’in tankları barış değil, acı taşıyor. Ukrayna’da ülkelerini savunan kadınlı erkekli insanlara yardımı sürdüreceğiz” dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da, Rusya’nın giriştiği askeri saldırının kesinlikle kabul edilemeyeceğini vurguladı. Avrupa Birliği’nin (AB) ortaklaşa aldığı yaptırımlar kararıyla Rusya’nın yalnızlaştırıldığını belirten Le Drian, “Putin’i daha da yalnızlaştıracağız. AB’nin farklı alanlarda hayata geçirdiği yaptırımlar artırılacaktır. Rusya Merkez Bankası ve bazı başka bankaları fonksiyonlarını yitirip işlemez hale gelecektir” dedi. Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau da, “Bu gereksiz ve saçma bir savaştır” derken, Avrupa’da barışın korunması için birlikte hareket etmeye kararlı olduklarını vurguladı.