‘Avrupalılar, özgür Suriye’nin yanında’

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Baerbock, Brüksel’de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu. Toplantıda ele alınacak önemli konulardan birinin Suriye olacağını belirten Baerbock, “Avrupalılar olarak Suriye halkının ve özgür Suriye’nin yanındayız” dedi. Baerbock, Suriye’de herkesin dahil olduğu kapsayıcı süreci beklediklerini, ülkesinin Birleşmiş Milletler ve belirli kuruluşlar aracılığıyla Suriyeliler için 300 milyon Euro vereceğini söyledi. Suriye için barışçıl geleceğin ancak kapsayıcı siyasi süreçle mümkün olabileceğini ifade eden Baerbock, şunları kaydetti: “Yüzlerce sivile karşı işlenen korkunç suçların geçiş hükümeti tarafından kapsamlı şekilde soruşturulması ve sorumluların adalete teslim edilmesinin yanı sıra geçiş hükümetinin güvenlik aygıtındaki çeşitli aktörler üzerinde kontrol sahibi olması da sağlanmalıdır. Kürtlerin devlet ve güvenlik yapılarına entegrasyonu, birleşik Suriye yolunda atılacak son derece önemli bir adımdır. Zira ancak kapsayıcı siyasi süreç, uzun vadeli barış ve güvenliği, dolayısıyla da istikrarı sağlayabilir.”

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‘BU TARİHİ BİR FIRSAT’

Baerbock, Suriye’deki anayasa bildirgesinin geçiş dönemindeki yasal boşluğu doldurmasının önemli olduğunu dile getirerek, “Başkan, kendisine verilen bu çok güçlü rolü, Suriye’deki tüm insanlar için sorumlu ve kapsayıcı bir şekilde kullanmalıdır. Bu, tarihi bir fırsattır, devasa bir görevdir ve son derece ince bir çizgidir.” görüşünü paylaştı.

GÜÇLÜ VE EGEMEN UKRAYNA HEDEFİ

Almanya Dışişleri Bakanı, ayrıca güçlü ve egemen Ukrayna’nın hedefleri olduğunu vurguladı. Bunu başarmak için Ukrayna’nın savunma kabiliyetlerini güçlendirmenin yanı sıra askeri destek sağlamak üzere AB devlet ve hükümet başkanları düzeyinde hızlı karar almanın önemli olduğunun altını çizen Annalena Baerbock, Avrupa’nın güvenliğine yapılacak yatırımların Ukrayna ve transatlantik güvenliği ile transatlantik ilişkilerine yatırım anlamına geleceğini belirtti.