Avrupalılar ortalama 81.4 yıl yaşıyor

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ORTALAMA yaşam süresi 2002 yılına kıyasla da 3.8 yıl arttı. Kadınların ortalama yaşam süresi erkeklerinkini 5.3 yıl geçti. AB ülkelerinde ortalama yaşam süresi kadınlarda 84 yıl, erkelerde 78.7 yıl oldu. AB ülkelerinde en uzun ortalama yaşam süresi 84 yılla İspanya’da, 83.5 yılla İtalya’da, 83.4 yılla Lüksemburg, Malta, İsveç’te, 83 yılla da Fransa’da belirlendi. Almanya’da 81.1 yıl olan ortalama yaşam süresi, en düşük ise 75.6 yılla Letonya’da, 75.8 yılla Bulgaristan’da, 76.4 yılla da Romanya’da ölçüldü.