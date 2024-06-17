Avrupalı Türklerin Kapıkule’de bayram sevinci

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KURBAN Bayramı’nda ana vatana ulaşan gurbetçilerden Hakan Keskin, İsveç’ten gelip, Bolu’ya gittiğini söyledi. Kapıkule’de Türkiye yazısını görünce mutluluk yaşadığını ifade eden Keskin, “Türkiye’ye giriş yaptık. Çok mutluyuz. İznim Kurban Bayramı’na denk geldi. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutlarım. Akraba, dost ziyaretleri, memleketin sağına soluna gideceğiz, özlediğimiz arkadaşlarımızı, özlediğimiz yerleri göreceğiz. Türkiye yazısının, Türk bayrağının altına geldiğimizde öyle mutlu oluyoruz ki, ‘Oh, memlekete geldik’ diyoruz. Bütün yorgunluk bitiyor. Bayramda burada olabilmek daha başka. Herkesin daha fazla vakti oluyor, bayramlaşma oluyor. Bayramın ayrı bir havası oluyor, daha farklı oluyor. Hele gurbette yaşayıp da bayramda gelmek çok daha farklı” dedi.