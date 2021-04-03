Avrupalı Türklere ilişkin dört yeni kitap

TÜRKEVİ Araştırmalar Merkezi Başkanı Veyis Güngör AA muhabirine, Hollanda’daki Türk varlığının bilimsel faaliyetlere konu edilmesi amacıyla ‘Doktora Tezleri Yayın Projesi’ başlattıklarını söyledi. Hollanda’da lisans ve lisansüstü düzeyinde eğitim gören 30 bin Türk öğrenci olduğunu belirten Güngör, “Bu kalabalığın akademik bir örgütlenmeye ve ortak bir politikaya tahvil edilmesi gerekir” dedi. Güngör, Avrupalı Türklere ilişkin doktora tezlerinin basıldığı projenin iki amacı olduğunu kaydetti. İlk olarak Avrupa’ya göç eden Türklerin yaklaşık 60 yıllık yaşamını sonraki nesillere aktarmayı hedeflediklerini belirten Güngör, “Asıl amacımız Avrupa’da Türkleri ilgilendiren politikalara etki etmek” dedi. Avrupalı Türklerinin yeteri kadar bilimsel ve akademik çalışma üretmediğini belirten Güngör, yayımladıkları tezlerle kalıcı eserlerin ortaya çıkacağını vurguladı. Güngör, proje bünyesinde Türkiye-AB ilişkileri ve Avrupalı Türkleri konu alan 8 kitabın basıldığını fakat literatüre daha fazla kitap kazandırmak istediklerini dile getirdi.

İŞ GÖÇÜNÜ BEYİN GÖÇÜNE ÇEVİRMEMİZ GEREKİR

Hollanda’daki Türklerin akademik yayın üretiminde geride kaldığını belirten Güngör, “Türkler Avrupa’ya başta işçi olarak geldiler ama artık iş göçünü beyin göçüne çevirmemiz gerekir” dedi. Türk diasporasının yoğun olduğu Almanya, Fransa gibi ülkelerdeki akademik faaliyetlerin de yetersizliğine değinen Güngör, özellikle araştırma merkezi ve düşünce kuruluşlarına olan ihtiyaca dikkat çekti. Güngör Avrupalı Türklerin bulundukları ülkelerde yeteri kadar temsil edilmediğini ve bu durumun Türklere karşı ırkçılık ve ayrımcılığı da beslediğini kaydetti. Avrupa diasporasının Türkiye’de de yeterince araştırılmadığını ifade eden Güngör: “Avrupa’daki Türklere ilişkin sosyoloji literatürüne kazandırdığımız eserle bu boşluğu doldurmaya başladık.”

LİTERATÜRE 4 YENİ KİTAP KAZANDIRDI

Amsterdam Türkevi Araştırmalar Merkezi’nin katkılarıyla Avrupa’daki Türklerin sosyolojisi başta olmak üzere, Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri, Türk ve İslam kültürünün Avrupa’daki yerini inceleyen 4 yeni eser basıldı. Fatma Kurttekin tarafından hazırlanan, ‘Karma Evlilikler ve Çocukların Din Eğitimi’ kitabı Britanya’daki Müslüman ve gayrimüslimler arasındaki evlilikleri ele alırken, Ahmet Suat Arı tarafından derlenen ‘Amsterdam Tartışmaları’ kitabı Türkevi Araştırmalar Merkezinin tarafından 2010’dan beri yapılan 60 farklı toplantının notlarından oluşuyor. Profesör Talip Küçükcan tarafından yazılan ‘Din, Etnisite ve Kimlik Siyaseti’ kitabı Türklerin İngiltere’ye göç serüveni anlatırken Küçükcan’ın ikinci kitabı ‘Diaspora Türkleri: Avrupa’da Türk İmajı ve İslamofobi’ geçmişten günümüze Avrupa’daki Türk imajını ve Türk diasporasının içinde yaşadığı toplumla ilişkilerini etkileyen sosyolojik yapısını aydınlatmaya çalışıyor. Küçükcan, Avrupa’daki dördüncü ve beşinci kuşak Türklerin bu coğrafyada doğup büyümelerine ve yaşadıkları ülkenin vatandaşı olmalarına rağmen hala ön yargıların ve ayrımcılığın kurbanı olduğuna dikkati çekiyor.