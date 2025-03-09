Avrupalı Türkler ramazanda depremzedeleri unutmadı

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Depremin ilk dakikalarından itibaren nakdi yardımlardan gıda ve giyime kadar çok sayıda depremzedeye yardım elini uzatan vakıf yetkilileri, bu ramazanda da onları unutmadı. Vakıf tarafından geçen ramazanda olduğu gibi bu ramazanda da Kırıkhan ilçesi Baldıran Mahallesi’ndeki bir ilkokulun bahçesine kurulan aşevinde 10 afetzede kadına istihdam sağlandı. Depremde yakınlarını veya evlerini kaybeden kadınlar, burada iftar sofraları için günlük 3 çeşit yemek pişiriyor. Pişen yemekler, ambalajlanarak özel kutularda vakfın mobil ekipleri aracılığıyla konteyner kentlerdeki ihtiyaç sahibi afetzedelerin sofrasına ulaştırılıyor. Şu anda günlük 300 depremzedeye 3 çeşit yemek ulaştıran vakıf yetkilileri, bu sayıyı 1000 kişiye çıkarmayı hedefliyor. İftarlıkların yanı sıra vakıf tarafından bağışçıların desteğiyle ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi ulaştırılıyor. Vakıf yetkilileri, gıda kolisi dağıtımında 900’den fazla aileye ulaşmayı amaçlıyor.

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‘KENDİ PARALARINI KENDİLERİ KAZANSIN İSTEDİK’

Vakfın Türkiye Koordinatörü Zuhal Özsakınç, AA muhabirine, geçen ramazanda aşevinde pişen yemeklerle çok sayıda depremzedenin sofra kurmasına yardımcı olduklarını söyledi. Bu ramazanda da özellikle deprem sonrası uzuv kaybı yaşayan ve bu yüzden yemek yapamayan afetzedelerin sofrasına iftarlık ulaştırdıklarını anlatan Özsakınç, şöyle devam etti: “Bu yıl aşevimizin aktif olmasının en büyük etkenlerinden biri, mutfakta çalışan depremzede kadınlarımız, kendi paralarını kazansınlar istedik ve bu anlamda aşevini yine kurduk. Bir yıllık süre içerisinde aşevinde ramazan ve bayram yemekleri projelerine devam ettik ama onun dışında hayır lokması, hayır helvası döküldü, anne simitleri yapıldı, dondurmalar dağıtıldı. Bu mutfakta çok şey hazırlandı. Bu yıl da deprem sebebiyle uzuv kaybı yaşayan birçok vatandaşımız var. Yani yemek yapmak çok zahmetli bir şey, onlara bu durumu kolaylaştıralım istedik. Bununla birlikte yolumuzu gözleyen pek çok insan var, onların da gönlüne dokunalım, sofralarına yine katkımız olsun diye ramazan erzak kolisi başlattık.” Özsakınç, içerisinde temel gıdaların olduğu bu ramazan kolilerini yine gurbetçilerin ulaştırdığı bağışlarla hazırladıklarını dile getirdi.

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KADINLAR HEM MUTLU HEM KAZANÇLI

Aşevinde görev alan 27 yaşındaki Nihal Ertok, depremden sonra eşinden ayrıldığını ve çocuğuyla ailesinin yanında yaşadığını anlattı. Bu yaşına kadar hiç çalışmadığını ancak aşevi sayesinde iş hayatıyla tanıştığını belirten Ertok, “Burada çalışarak önce yardım etmek, sonra da kendi ayaklarımın üzerinde durmak istedim. Kendi ayaklarının üzerinde durmak insanı mutlu ediyor ayrıca insanlara da yardımcı oluyoruz” dedi. Emine Taşer (42) ise ramazanda kendisi gibi afetzedeler için çalışmanın güzel bir duygu olduğunu anlattı. Deprem ve sonrasında çok fazla sıkıntı yaşadığını belirten Taşer, aşevinde çalışarak hem kendini daha iyi hissettiğini hem de ekonomik kazanç elde ettiğini kaydetti.

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