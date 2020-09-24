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Avrupa
Haber Giriş: 24.09.2020 - 09:37 | Son Güncelleme:

Avrupalı Türkler ne yapacak?

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Avrupalı Türkler ne yapacak?
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Avrupalı Türkleri yakından ilgilendiren ‘Otomatik Bilgi Değişimi’ konusunda bilmeniz gereken her şey...

* Kimleri ve hangi hesapları kapsıyor?
* Türkiye bu anlaşmaya neden imza attı?
* Yaşadığınız ülkeyle hangi bilgiler paylaşılacak?
* Kişisel verilerinizi koruma altına alabilir misiniz?
* Adres değişikliğini kimler yapabilir?
* Çifte vatandaş Türklerin durumu ne?
* Türkiye’ye yerleşenlerin ne yapması gerekir?

SOSYAL GÜVENLİK UZMANI ERHAN NACAR HÜRRİYET’E ANLATTI

CUMARTESİ HÜRRİYET’TE

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