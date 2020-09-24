Avrupalı Türkler ne yapacak?

* Kimleri ve hangi hesapları kapsıyor?

* Türkiye bu anlaşmaya neden imza attı?

* Yaşadığınız ülkeyle hangi bilgiler paylaşılacak?

* Kişisel verilerinizi koruma altına alabilir misiniz?

* Adres değişikliğini kimler yapabilir?

* Çifte vatandaş Türklerin durumu ne?

* Türkiye’ye yerleşenlerin ne yapması gerekir?

SOSYAL GÜVENLİK UZMANI ERHAN NACAR HÜRRİYET’E ANLATTI

CUMARTESİ HÜRRİYET’TE