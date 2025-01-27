Avrupalı Türkler Malta Osmanlı Şehitliği’ni unutmuyor

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MALTA Türk Büyükelçiliğinden edinilen bilgiye göre, Avrupa’nın en küçük ada ülkesi olan Malta’ya gelen Türkler şehitliğe yoğun ilgi gösteriyor. Geçen cuma günü namazlarını şehitlik mescidinde kılan yaklaşık 50 kişi hem mefdun bulunan şehitlere hem de Bolu Kartalkaya’da yaşamını yitirenler için dua ettiler.

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‘RUHLARI ŞAD OLSUN’HÜSEYİN KOÇUM: Osmanlı döneminde Malta kuşatmasında şehit düşen şehitlikterimizin bir kısmını buraya defnedildi. Devletimiz burayı satın alarak şehitlik inşa etti. 1. Dünya savaşında şehit düşenler de devletimiz tarafından sahiplenilerek onlara burada özel yer tahsis edildi. Bu alanı görünce böyle bir yerde insanın duygulanmaması elde değil. Burada bütün şehitlerimizin ruhunu şad ediyoruz kendilerine dualar okuduk, okuyoruz da. Rabbim bütün geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin.”‘BURAYA UĞRAMADAN DÖNEMEZDİK’ÜMİT OCAKTAN: “Almanya’dan Malta’ya tatil için geldik. Buraya gelmişken Osmanlı Şehitliği’ni de ziyaret ettik. Şehitlikteki küçük mescidde cuma namazımızı eda ettik. Tabii yaşadığımız Avrupa’ya bu şehitlik 2 bin kilometre mesafede çok farklı bir duygu selini yaşıyoruz burada. Hepsinin ruhu şad olsun, şefaatlerine bizleri nail eylesin.”‘ŞEHİTLİKTE ARTIK CUMA NAMAZI DA KILINIYOR’YAHYA ALTUN: “Malta’ya gelmişken buradaki şehitliği de ziyaret edelim istedik. Malta’ya benim ikinci gelişim ikisinde de burayı ziyaret ettim. Üç aydır şehitlikte cuma namazları kılınmaya başlanmış. Yetkililere çok teşekkür ederiz. Ecdadımıza saygımızı her yerde gösterdiğimiz gibi burada da onları ziyaret ederek minnet duyduk. Buralara hem sahip çıktığı hemde Türk nüfusun az olduğundan cuma namazını eda etme imkânı bulduğumuz için devletimize teşekkür ederiz.”

MALTA’DA 8 BİN VATANDAŞIMIZ YAŞIYOR

Malta’da 8 bin civarı vatandaşımız yaşıyor. Burada yaşayan vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu beyaz yakalı çalışan bir kısmı da dil ve üniversite öğrencisi. Malta’da Türk inşaat firmalarında inşaatlarda çalışan yaklaşık 2 bin civarı Türk vatandaşı olduğu Türk elçiliği tarafından ifade ediliyor. Öte yandan ülkedeki Türk varlığı günden güne arttığı bildirilirken, Malta’nın vatandaşlık ve oturum işlemleri açısından diğer Avrupa ülkelerine göre şartların daha da ağır.