Avrupalı Kayserililerle buluştu

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Dernek Başkanı Yeşim Akpınar, Avrupalı Kayserililer Derneği üyeleriyle bir araya gelen Hulusi Akar’a dernek rozeti taktı. Temaslarının son gününde sahurda hemşerileriyle birlikte olan Akar, Avrupalı Kayserililerin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Göreve yeni gelen Avrupalı Kayserililer Dernek Başkanı Yeşim Akpınar memlekete yapmayı planladığı kadın ve çocuk sığınma eviyle gençlere yönelik rehabilitasyon merkezi hakkında Akar’a bilgi verdi. Hemşerileriyle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Hulusi Akar ise “Kayseri’nin çeşitli ilçe ve köylerinden buraya gelmiş büyüklerimizin evlatlarının çok iyi yerlere geldiklerini gururla gözlemledim. Almanya sizlere büyük fırsatlar sundu ve sunmaya devam ediyor. Kurallara uyarak yaşamanıza devam ederken, çocuklarınıza iyi eğitim aldırmanız ve her türlü fırsattan faydalanmanız önceliğiniz olsun” dedi. Sahur programı sonunda hatıra fotoğrafı çekimi yapıldı.