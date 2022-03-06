Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERAvrupa Haberleri

Avrupalı kadınların çiçeği Antalya’dan

#Çiçek İhracatı#RUSYA#UKRAYNA
Avrupalı kadınların çiçeği Antalya’dan

Türkiye’de kesme çiçek üretiminin önemli merkezlerinden Antalya’dan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 25 ülkeye 60 milyon dal çiçek ihraç edildi.

Haberin Devamı

TARIM ve turizm kenti olduğu kadar örtü altı üretimde de söz sahibi Antalya’da kesme çiçek sektörü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle hareketli günler yaşıyor. Kentteki seralarda üretilen çiçekler toplanıp, depolarda paketleniyor. Paketlenen ürünler yılbaşı, Sevgililer Günü, Kadınlar Günü, Paskalya ve Anneler Günü, paskalya gibi birçok özel gün için Hollanda ve İngiltere başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla son sevkiyatlarını yaptıklarını, son kalanların uçakla gönderiminin de sağlandığını açıkladı. Yılmaz, “8 Mart’ta yaklaşık 60 milyon dal çiçek ihracatı söz konusu. Parasal olarak da 8 milyon dolarlık ihracatı süs bitkilerinde gerçekleştirmiş olduk. Avrupa ve doğu bloğundan 25 ülkeye çiçek gönderdik” dedi.

Avrupalı kadınların çiçeği Antalya’dan

İngiltere için de hazırlandıklarını belirten Yılmaz, “Yılbaşı, Sevgililer Günü, Kadınlar Günü ve Paskalya gibi günler var. Bunun dışında özellikle İngiltere’de martın sonunda Anneler Günü var. İngilizlerden Anneler Günü’nde yoğun taleple karşılaşıyoruz. O dönemde de İngiltere’ye yoğun çiçek gönderimi sağlıyoruz. Dolayısıyla 8 Mart’ın hemen arkası olduğu için bizde hareketlilik devam edecektir. İngilizlere Anneler Günü için ay sonuna kadar yoğun ihracat gerçekleştireceğiz” dedi.
Avrupalı kadınların çiçeği Antalya’dan
RUSYA VE UKRAYNA’YA İHRACAT DURDU’
En önemli ihracat kalemlerinin karanfil olduğunu belirten Yılmaz, karanfilde iddialı olduklarını ve dünyanın birçok ülkesiyle rekabet ettiklerini söyledi: “Başta Hollanda olmak üzere İngiltere, Romanya gibi ülkelere en çok karanfil yolladık. Karanfil dışında barbatus (Hüsnü Yusuf çiçeği) ve solidago (Altın başak çiçeği) gönderdik. Son sevkiyatlarda Ukrayna ve Rusya bölgesinde sıkıntılar yaşamaya başladık. Şu an bu iki ülkeye ihracatımız tamamen durdu. Bundan sonraki uzun süreçte de o bölgelere ihracat yapamayacağımızı düşünüyorum. Savaşın bir an önce son bulmasını temenni ediyoruz. Sadece süs bitkileri değil; tarım ve turizmde de ülkemiz için çok önemli iki ülke. Ümit ediyoruz ki; bir an önce normalleşme olur ve bundan sonraki süreçte tekrar çiçek göndermeye devam ederiz”
Avrupalı kadınların çiçeği Antalya’dan
Avrupalı kadınların çiçeği Antalya’dan

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çiçek İhracatı#RUSYA#UKRAYNA

BAKMADAN GEÇME!

Boris Johnsonın sözlerine neden güldüler İngilterede oligarklar hedefte ama...

Boris Johnson'ın sözlerine neden güldüler? İngiltere'de oligarklar hedefte ama...

#İngiltere
Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 silovik

Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor? İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 'silovik'

#Vladimir Putin
Ukraynada savaşın sonucunda ne olacak İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

Ukrayna'da savaşın sonucunda ne olacak? İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

#Rusya Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Boris Johnsonın sözlerine neden güldüler İngilterede oligarklar hedefte ama...

Boris Johnson'ın sözlerine neden güldüler? İngiltere'de oligarklar hedefte ama...

#İngiltere
Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 silovik

Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor? İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 'silovik'

#Vladimir Putin
Ukraynada savaşın sonucunda ne olacak İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

Ukrayna'da savaşın sonucunda ne olacak? İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

#Rusya Ukrayna Savaşı