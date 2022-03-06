Avrupalı kadınların çiçeği Antalya’dan

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TARIM ve turizm kenti olduğu kadar örtü altı üretimde de söz sahibi Antalya’da kesme çiçek sektörü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle hareketli günler yaşıyor. Kentteki seralarda üretilen çiçekler toplanıp, depolarda paketleniyor. Paketlenen ürünler yılbaşı, Sevgililer Günü, Kadınlar Günü, Paskalya ve Anneler Günü, paskalya gibi birçok özel gün için Hollanda ve İngiltere başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla son sevkiyatlarını yaptıklarını, son kalanların uçakla gönderiminin de sağlandığını açıkladı. Yılmaz, “8 Mart’ta yaklaşık 60 milyon dal çiçek ihracatı söz konusu. Parasal olarak da 8 milyon dolarlık ihracatı süs bitkilerinde gerçekleştirmiş olduk. Avrupa ve doğu bloğundan 25 ülkeye çiçek gönderdik” dedi.