Avrupalı hacı adayları kutsal topraklara ulaştı

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KÜÇÜK turizm şirketlerinden alınan bilgilere göre, Suudi Arabistan Hac Bakanlığı son yıllarda hac hizmetlerinde yeni kurallar getirdi. Bu yıl, hac ziyaretlerinde Suudi hükümetinin kontrolleri daha sıkı tuttuğu, hac vizelilere verilen resmi kimliği olanların sadece Arafat’a alınacağı ve vizesi olmayanların Arafat’a çıkarılmayacağı bildirildi. Yerel kaynaklar, bu yıl kutsal topraklarda yüz binlerce kaçak hacı adayının bulunduğunu belirtti.





ZİYARET VİZELİLER ÜLKEYİ TERK ETMEDİ

Suudi Arabistan hükümeti bu yıl ilk kez hac yapmamak kaydıyla bireysel ziyaret vizesi vermeye başladı. Ancak, gelenlerin çoğunun kaçak hac yapmak amacıyla henüz ülkeyi terk etmediği bildirildi. Suudi polisinin çeşitli otellere baskınlar yaparak hac vizesi olmayan kişileri Mekke dışına çıkardığı öğrenildi. Görgü tanıkları, Suudi polisinin 80-100 kişilik grupları art arda yakalayıp Mekke dışına, çöl veya toplama kampı benzeri yerlere bıraktığını belirtti.

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2.5 MİLYON YATAĞA 3 MİLYON MİSAFİR

Kabe’nin bulunduğu, 2.5 milyon yatak kapasiteli Mekke şehrinde, hac döneminde kent sakinleri hariç nüfusun her yıl 3 milyondan fazla olduğu tahmin ediliyor. Hükümetin yeni aldığı kararlarla kaçak sayısını azaltmaya çalışsa da yeni verilmeye başlanan bireysel seyahat vizesi kaçak hacı sayısını artırdı.