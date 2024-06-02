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Avrupalı hacı adayları kutsal topraklara ulaştı

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#Avrupalı Hacı Adayları#Kutsal Topraklar#AVRUPADAN HABERLER
Avrupalı hacı adayları kutsal topraklara ulaştı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2024 12:08

Avrupa ülkelerinden kutsal topraklara Hac farizasını yerine getirmek için giden hacı adaylarının uçuşları devam ediyor. İlk kafileler kutsal mekânlara ulaştı. Hacı adayları, Mikat sınırlarında giydikleri ihramlarla Kabe’yi tavaf etti ve Safa ile Merve tepelerinde say yaparak ilk umre görevlerini yerine getirdiler.

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KÜÇÜK turizm şirketlerinden alınan bilgilere göre, Suudi Arabistan Hac Bakanlığı son yıllarda hac hizmetlerinde yeni kurallar getirdi. Bu yıl, hac ziyaretlerinde Suudi hükümetinin kontrolleri daha sıkı tuttuğu, hac vizelilere verilen resmi kimliği olanların sadece Arafat’a alınacağı ve vizesi olmayanların Arafat’a çıkarılmayacağı bildirildi. Yerel kaynaklar, bu yıl kutsal topraklarda yüz binlerce kaçak hacı adayının bulunduğunu belirtti.

Avrupalı hacı adayları kutsal topraklara ulaştı

ZİYARET VİZELİLER ÜLKEYİ TERK ETMEDİ
Suudi Arabistan hükümeti bu yıl ilk kez hac yapmamak kaydıyla bireysel ziyaret vizesi vermeye başladı. Ancak, gelenlerin çoğunun kaçak hac yapmak amacıyla henüz ülkeyi terk etmediği bildirildi. Suudi polisinin çeşitli otellere baskınlar yaparak hac vizesi olmayan kişileri Mekke dışına çıkardığı öğrenildi. Görgü tanıkları, Suudi polisinin 80-100 kişilik grupları art arda yakalayıp Mekke dışına, çöl veya toplama kampı benzeri yerlere bıraktığını belirtti.

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Avrupalı hacı adayları kutsal topraklara ulaştı

2.5 MİLYON YATAĞA 3 MİLYON MİSAFİR
Kabe’nin bulunduğu, 2.5 milyon yatak kapasiteli Mekke şehrinde, hac döneminde kent sakinleri hariç nüfusun her yıl 3 milyondan fazla olduğu tahmin ediliyor. Hükümetin yeni aldığı kararlarla kaçak sayısını azaltmaya çalışsa da yeni verilmeye başlanan bireysel seyahat vizesi kaçak hacı sayısını artırdı.

Avrupalı hacı adayları kutsal topraklara ulaştı

Avrupalı hacı adayları kutsal topraklara ulaştı

Avrupalı hacı adayları kutsal topraklara ulaştı

Avrupalı hacı adayları kutsal topraklara ulaştı

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#Avrupalı Hacı Adayları#Kutsal Topraklar#AVRUPADAN HABERLER

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