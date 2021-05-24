Avrupalı gençlerden Filistin’e destek mitingi!

BAŞKENT Berlin’de Oranien Caddesi üzerinde başlayan ‘Filistin ile Dayanışma’ protestosuna çoğu üniversite öğrencisi bine yakın genç, ‘Filistin’de yaşananlar ve Alman medyası’ başlığıyla kamuoyuna seslendiler. Polisin güvenlik önlemleri altında kent merkezine doğru ilerleyen göstericiler, BZ, Bild gazetelerinin bağlı olduğu Axel Springer medya grubu binası önünde durdu. Buradan Alman medyasına seslenen konuşmacılar, Ortadoğu’da İsrail ile Filistin arasında yaşanan olayların doğru biçimde yer almadığına dikkat çektiler.

‘ALMANYA SESİNİ İNSANLIK İÇİN YÜKSELT’

Geçen hafta içinde Axel Springer Medya Grubu’nun binası üzerindeki haber panosunda “Antisemitizim ve Yahudi nefretine karşı sesinizi yükseltin!” mesajına karşılık; eyleme katılanlar “Almanya; sesini insanlık için yükselt!” çağrısında bulundular. ‘Nehirden denize Filistin özgür olacak’ sloganlarının atıldığı Filistin’e destek yürüyüşünde Filistin bayraklarının yanı sıra, özellikle Alman gençler Filistin şalı ile katıldı. ‘Ortadoğu barışı için Yahudilerin Sesi’ isimli Berlin’de kurulu dernek ise taşıdığı dövizde “Sinagog ve cami, Berlin ya da Gaze, saldırılara karşıyız” dedi.

EYLEMLER İKİ SAAT SÜRDÜ

Protesto eylemine katılan göstericilerin taşıdıkları dövizlerde ise ‘İsrail’i eleştiren Yahudiler de mi Antisemit’, ‘Bir gün Filistin yeniden özgür olacak, o yüzden tarihin doğru tarafında durun’, ‘Siyonizm, beyaz yerleşmeci sömürgeliktir’, ‘Almanya, neden aşırı sağcı bir hükümete silah desteği sağlıyor’ diye mesajlar yer aldı. Yaklaşık 2 saat süren eylem sonrasında göstericiler olaysız şekilde dağıldı.

ADALET VE KALICI BARIŞ İSTEDİLER

Frankfurt’ta da tarihi Römer Meydanı’nda Nakba Günü’nün 73 yılında miting düzenleyen Filistinliler, Orta Doğu’da sürekli barış talep etti. Nakba Günü (Felaket Günü), İsrail Devleti’nin bağımsızlık ilanını ve ardından gelişen olayları nitelemek için kullanılıyor. Bilindiği gibi İsrail’in bağımsızlığını ilan ettiği tarih 14 Mayıs 1948. İsrail kendisine savaş açan Mısır, Suriye, Ürdün, Lübnan ve Irak’a karşı başarı kazanmıştı. 1948’den itibaren Filistin’de resmi tatil olan 15 Mayıs’ta, öldürülen Filistinliler ile işgal, sürgün ya da göçlerin sonucunda kaybedilen topraklar, mal, mülk ve hakların yası tutuluyor.

TEK TARAFLI DESTEK KALDIRILMALI

Frankfurt’ta anma mitingini yoğun güvenlik önlemleri altında ve antisemist ifadeler kullanmama şartıyla yapabilen Filistinliler, İsrail’i eleştiriyi antisemizmle bir tutulmasını protesto ettiklerini kaydettiler. Filistinliler, “Şiddet, Orta Doğu halkları için çözüm değildir. İsrail saldırılarında 65 çocuk ile kadınların da olduğu yüzlerce insan öldürüldü. Adalet ve demokrasiyle kalıcı barış sağlanabilir. Federal hükümet tek taraflı desteği ve Gazze blokunu kaldırmalı. İnsani yardımların ulaşmasına destek olmalıdır” dediler.

MUSEVİ MELZER: İSRAİL BENİM ADIMA KONUŞAMAZ

Yaklaşık 700 kişinin katıldığı mitingte Filistin bayrakları ile “Filistin’e adelet ve özgürlük” pankartları yer aldı. Kendisi de Musevi olan Abraham Melzer, Almanya’nın İsrail’e eleştiriyi tanrının inkarı gibi algıladığını ileri sürdü. İsrail’in Filistinlileri zorla topraklarından, evlerinden çıkarıp kendi vatandaşlarına verdiğini kaydeden Melzer, “Orta Doğu’da sorunun kaynağı gözardı ediliyor. İsrail şiddeti çözüm olarak görüyor. İsrail benim adıma konuşamaz. İsrail Musevilik adına konuşamaz. Almanya da bu ülkeye koşulsuz desteği ile suça ortaklık ediyor. Hiçbir işgal sonsuza kadar sürmez. İşgal ettiğin topraklardan çekil. Gazze’de mutlaka farklı günler olacak” yönünde ifadeler kullandı.

KİLİSELERE SESLENDİ: ADALETLİ OLUN

Hıristiyan asıllı Filistinli Dina Said Gahn da Filistin’de 2 bin yıldır farklı inanç topluluklarının birlikte yaşadığını belirtti. İsrail’in Orta Doğu halklarının haklarını hiçe saydığını kaydeden Said Gahn, Alman kiliselerine, “Hıristiyanlar, Filistin halkının yüzde onunu oluşturuyor. İsrail şiddetiyle yalnızca Müslümanların karşı karşıya kaldığını inanıyorsanız, yanılıyorsunuz. Gazze, İsrail silahlarının deneme alanı oldu. Biz Filistin topraklarında savaş istemiyoruz. Adaletli olun, tek taraflı destek vermeyin. Haklarımızın gasp edilmesine göz yummayın. Kalıcı barış isteğimizi destekleyin” diye seslendi.

ALMANLARIN TARİHSEL SORUMLULUĞU VAR

Mitingde konuşan Hessen Müslüman Topluluğu (İRH) Başkanı Ramazan Güleryüz de Hamas ve İsrail’in sivillere yönelik şiddetini kınadıklarını söyledi. Sivillere yönelik saldırıların insan hakları ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu kaydeden Güleryüz, “Biz Almanya’da barış içinde Ramazan orucu tuttuk. Ama Filistinli kardeşlerimiz Ramazan’da şiddet gördü, öldürüldü. Çünkü İsrail kutsal değerleri, hakları, ahlak kurallarını tanımıyor. Filistinlilerin camilerine saldırıyor, topraklarından ediyor. Sivillerin hayatına saygı göstermiyor. Uluslararası hukuku ayaklar altına. Yahudilere ve Yahudiliğe karşı inkar edilemez tarihsel sorumluluğu Alman toplumu ve siyasetini yanıltmamalı. İsrail’i orantısız bir şekilde kullandığı şiddetini görmezden gelmemeli, hatta onu onaylamamalı. Bunu bilerek veya bilmeyerek yapanlar, İsrail’e “Bu şekilde devam” diyor. Bizim için barışçıl, savunmasız ve masum tek bir kişinin hayatı, kökenine veya dinine bakılmaksızın, Filistinli veya İsrailli tüm insanlığın yaşamı kadar değerlidir. Bu nedenle, ABD hükümetinin aksine, AB hükümetlerine çağrı yapıyoruz. Hem İsrail hükümeti hem de Hamas üzerinde etkili olun ve şiddeti sonsuza kadar sona erdirin” dedi.