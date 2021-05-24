Avrupalı gençlerden Filistin’e destek mitingi!

BAŞKENT Berlin’de Oranien Caddesi üzerinde başlayan ‘Filistin ile Dayanışma’ protestosuna çoğu üniversite öğrencisi bine yakın genç, ‘Filistin’de yaşananlar ve Alman medyası’ başlığıyla kamuoyuna seslendiler. Polisin güvenlik önlemleri altında kent merkezine doğru ilerleyen göstericiler, BZ, Bild gazetelerinin bağlı olduğu Axel Springer medya grubu binası önünde durdu. Buradan Alman medyasına seslenen konuşmacılar, Ortadoğu’da İsrail ile Filistin arasında yaşanan olayların doğru biçimde yer almadığına dikkat çektiler.

‘ALMANYA SESİNİ İNSANLIK İÇİN YÜKSELT’

Geçen hafta içinde Axel Springer Medya Grubu’nun binası üzerindeki haber panosunda “Antisemitizim ve Yahudi nefretine karşı sesinizi yükseltin!” mesajına karşılık; eyleme katılanlar “Almanya; sesini insanlık için yükselt!” çağrısında bulundular. ‘Nehirden denize Filistin özgür olacak’ sloganlarının atıldığı Filistin’e destek yürüyüşünde Filistin bayraklarının yanı sıra, özellikle Alman gençler Filistin şalı ile katıldı. ‘Ortadoğu barışı için Yahudilerin Sesi’ isimli Berlin’de kurulu dernek ise taşıdığı dövizde “Sinagog ve cami, Berlin ya da Gazze, saldırılara karşıyız” dedi.

EYLEMLER İKİ SAAT SÜRDÜ

Protesto eylemine katılan göstericilerin taşıdıkları dövizlerde ise ‘İsrail’i eleştiren Yahudiler de mi Antisemit’, ‘Bir gün Filistin yeniden özgür olacak, o yüzden tarihin doğru tarafında durun’, ‘Siyonizm, beyaz yerleşmeci sömürgeliktir’, ‘Almanya, neden aşırı sağcı bir hükümete silah desteği sağlıyor’ diye mesajlar yer aldı. Yaklaşık 2 saat süren eylem sonrasında göstericiler olaysız şekilde dağıldı.