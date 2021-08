Avrupalı Eskişehirliler Derneği’nden SMA hastası Toprak için bağış kampanyası

TÜRKİYE’de kas hastalığı olarak bilinen ve tıp dilinde SMA diye tanımlanan hastalığın tedavisi oldukça masraflı. Zolgensma diye güçlü bir iğne tedavisi için 2 milyon euroya gereksinim olduğunu belirten Toprak’ın ailesi, maddi çıkmazları yüzünden hayırseverlerin desteğini bekliyor. Anne Zehra baba Reyhan Toprak, “Oğlumuzun bir parça da olsa, hayata tutunabilmesi için Amerika menşeli bir aşıya ihtiyaç var. Yavrumuzun her geçen gün gözümüz önünde erimesi yüreğimizi dağlıyor. Kas kaybını biz de her gün bir şekilde bire bir yaşıyoruz. SMA 2 tipi olan bu hastalık, hızla ilerliyor. Oğlumuz, başka çocukları, emsallerini oynar görürken, onların yanına gitmek istiyor. Ancak mümkün değil. Bu hem onu hem bizi ruhsal açıdan inanılmaz biçimde yaralıyor” diyor.



İLK YARDIMSEVER YASEMİN SEVİN

Hessen eyaletinin Rodgau şehrinde yaşayan İngilizce öğretmeni Yasemin Sevin, Toprak Yavaş için Almanya’da seferberlik başlatan ilk yardımsever ve ilk gönüllü anne oldu. Yasemin Sevin, Almanya’daki yardımseverlere seslenerek, Toprak Yavaş’ın hiç olmazsa, hayata tutunabilmesi için toplumsal duyarlılığın yaşamsal önem taşıdığını belirtti. İki çocuk annesi olduğunu hatırlatan Yasemin Sevin, Toprak Yavaş’ın durumunu Eskişehir’de yaşayan bir yakınından öğrendiğini belirterek, “O an hiç düşünmeden karar verdim. Çünkü bir çocuğa yaşama umudu olmaktan, daha kutsal bir şey olamaz. Almanya’da yerleşik Türk toplumunu, Toprak’a destek olmaya davet ediyorum. 27 Temmuz bu minik yavrumuzun doğum günü olup, istersek, kendisine el birliğiyle güzel bir doğum gününü armağanı verebiliriz. Bağışlarınız, kampanyamıza güç katacaktır. Destek olalım. Toprak Yavaş’ın hayata tutunmasını birlikte başaralım” dedi. Kampanyaya destek olmak isteyenler için banka irtibat bilgileri şöyle:

Alıcı:

Avrupalı Eskişehirliler

Derneği e.V. . IBAN: DE07512207001016515007

Ziraat Bank

International AG

Frankfurt

Havale Konu/Zweck/Betr.

Toprak Yavaş