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Avrupalı Denizlililer Belçika’da buluştu

#Avrupalı Denizlililer Belçika’Da Buluştu#Keşkek Festivali Ve Denizli Buluşması#AVRUPADAN HABERLER
Avrupalı Denizlililer Belçika’da buluştu

Avrupalı Denizli dernekleri, geleneksel ‘Keşkek Festivali ve Denizli Buluşması’ etkinliğini konuşmak için Belçika’nın Beringen şehrinde bir araya geldi.

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BELÇİKA Denizlililer Derneği’nin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe, Avrupa Denizlililer Derneği Başkanı Ali İnceören ve Başkan Yardımcısı Murat Şahinarslan, Belçika Denizlililer Derneği Başkanı Erdoğan Çağdaş ve yönetim kurulu üyeleri Ahmet Güldaş, Hüseyin Aydınlı, Adem Karaalp ve Murat Demirtaş katıldı. Pandemi sürecinde dernek olarak özel kampanyalar düzenlediklerini belirten İnceören, tablet kampanyası ile Denizli’de ihtiyaç sahibi 220 ilköğretim öğrencisine tablet dağıttıklarını, ‘1 fidan 1 euro’ sloganıyla düzenledikleri kampanyayla da 5 bin fidanın Denizli Göveçlik Orman Bölgesi’nde hayat bulduğunu söyledi. İnceören, “2018’de başlatılan ve iki yıl üst üste gerçekleştirilen ‘Avrupa Denizlililer Buluşması’nı bu yıl temmuz ayında Tavas’ta düzenleyeceğiz. Yöresel yemeklerin, kültürel gösterilerin ve konserin yer alacağı etkinlikle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Etkinlikle ilgili detaylı bilgileri internet sitemizden ve sosyal medya platformlarımızdan paylaşacağız. Avrupa’da yaşayan veya kesin dönüş yapmış olan, yaşlısı genci bütün hemşerilerimizi bekliyoruz” dedi.

Avrupalı Denizlililer Belçika’da buluştu
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Belçika Denizlililer Dernek Başkanı Erdoğan Çağdaş ise, salgın süreci öncesinde her yıl geleneksel olarak düzenledikleri ‘Keşkek Festivali’ni bu yıl yine Beringen şehrinde gerçekleştireceklerini, ayrıntılı bilgileri de sosyal medya platformlarından paylaşacaklarını söyledi. Murat Şahinarslan da Avrupa’da yaşayan Denizlilerin bir araya gelmelerini sağlamak amacıyla şenlik, konser ve gezi turları gibi bir dizi etkinlikler için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

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