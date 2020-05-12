‘Avrupa’dan gelenlere karantina kalksın’

Korona önlemlerinden bir an evvel çıkılmasını savunan siyasetçilerin başında gelen CDU’lu Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Armin Laschet, şimdi de Avrupa’dan, Almanya’ya gelenler için karantina uygulamasının kaldırılmasını istedi. Rheinische Post gazetesine konuşan Laschet bu talebine gerekçe olarak Fransa’da sokağa çıkma önlemlerinin yumuşatılmasını gösterdi. Almanya’nın komşusu Fransa’da insanların daha fazla hareket özgürlüğüne kavuştuğunu belirten Laschet, Almanya’da sınırların da açılmasını talep etti. Laschet, Kehl ile Strasburg arasındaki Avrupa Köprüsü’nün kapalı olmasının kendisine acı verdiğini söyledi. Aşağı Saksonya Eyaleti Yüksek İdari Mahkemesi de karantina uygulamasını yasalara aykırı buldu.

RAKİBİ KARŞI ÇIKTI

Laschet’e karşı CDU Genel Başkan adayı olan Norbert Röttgen ise sınırların açılmasına karşı çıktı. Komşu ülkelerde koronavirüs vakalarının çok yüksek olduğunu söyleyen Röttgen, Almanya’da önlemlerin çabuk hafifletilmesini de “Dikkatsizlik” olarak eleştirdi. Fransa’ya sınırı olan Saarland Eyaleti Başbakanı Tobias Hans ve Rheinland Pfalz Eyalet Başbakanı Malu Dreyer de sınırların yavaş yavaş açılmasından yana. Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da korona krizi nedeniyle kapanan sınır kapılarının yavaş yavaş açılması için çözüm üzerinde görüştükleri bildirildi.