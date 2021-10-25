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Avrupa’daki Türklere, Türkiye’de bakım hizmeti

#Avrupa#Özel Bakım Merkezleri Derneği (ÖZBAKDER) Başkanı Evren Aslan#Özel Bakım Sigortası
Avrupa’daki Türklere, Türkiye’de bakım hizmeti

Özel Bakım Merkezleri Derneği (ÖZBAKDER) Başkanı Evren Aslan, Avrupa’da özel bakım sigortasından yararlanan Türk vatandaşlarından, kısa vadede 5 binine Türkiye’de hizmet vermeyi amaçladıklarını söyledi.

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Aslan, Özel Engelli Bakım Merkezleri Mevzuat Uygulama Çalıştayı için gittiği Afyonkarahisar’da, Türkiye’deki özel engelli bakım merkezleri ile yaşlı bakım merkezlerinin fiziki açıdan Avrupa standartlarına yakın seviyede olduğunu belirtti. Burada önemli olanın bakım süreçleri olduğunu dile getiren Aslan, şunları söyledi: “Yeni tip koronavirüs sürecinde Kanada, Hollanda, İspanya ve Fransa örneklerinde gördük. Yaşlılar, bakım evlerinde hastalıktan değil, terk edildikleri için vefat ettiler. Türkiye’de bakım hizmetleri daha duygu yüklü şekilde yapılıyor. Bu da bizi, ABD ve Avrupa’daki diğer ülkelerden daha ön plana çıkarıyor çünkü biz hakikaten bakım merkezlerinde kalanları annemiz, babamız ve kardeşimiz gibi düşünüyoruz. Personelimiz de bu şekilde bağ kuruyor. Bu açıdan değerlendirildiğinde Avrupa’daki bakım modelinin, bizim yakaladığımız duygusal emek standardını yakalaması çok da mümkün değil. Türkiye olarak biz bu konuda çok daha öndeyiz.”

Avrupa’daki Türklere, Türkiye’de bakım hizmeti
ÖZBAKDER Başkanı Evren Aslan

SİGORTA ŞİRKETLERİYLE GÖRÜŞÜYORUZ
Salgın sürecinde Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşları, engelli ve yaşlı bakımı için yurt dışından Edirne başta olmak üzere batı illerine geldi. Biz, Avrupa’daki Türkler için daha kurumsal işler yapmak istiyoruz. Engelli Hizmetleri Genel Müdürlüğü’müzün de bu yönde bir çalışması var. Almanya, Belçika ve Hollanda’daki Türk dernekleriyle istişare halindeyiz. Bu konuda tanıtım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yine, Avrupa ülkelerindeki sigorta kuruluşlarıyla kasım ayında Antalya’da uluslararası bakım çalıştayı organize edeceğiz. Orada sigorta firmalarıyla görüşüp, öncelikli olarak o ülkelere yerleşmiş Türk vatandaşlarını memleketimize getirmek istiyoruz. Bununla birlikte Türkiye’ye hem bir döviz girdisi yaratmak, istihdam oluşturmak ve hem de o ülkelerdeki insanlarımızın vatanlarında yaşamasını sağlamayı hedefliyoruz. Bu yürütülen çalışmada dernek olarak biz de yer alıyoruz.”

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28 BİN YATAK KAPASİTESİ VAR
Salgın sürecinde yurt dışından özel bakım merkezlerine 500’ün üzerinde insanın geldiğini anımsatan Aslan, kısa vadede hedeflerinin, Avrupa’daki özel bakım sigortasından yararlanan 5 bin, uzun vadede ise yaklaşık 300 bin Türk vatandaşından bakıma ihtiyaç duyanlara, talep etmeleri halinde Türkiye’de hizmet vermek olduğunu söyledi. Türkiye’nin bütün bölgelerinin doğal güzelliklere sahip olduğuna dikkati çeken Aslan, şöyle devam etti: “Esasen de bizim Türkiye’ye getirmek istediğimiz hedef kitle de Tunceli’den, Adana’dan kalkmış gitmiş insanlar. Geldikleri zaman da memleketlerine yakın bir şehirde yaşamak isterler. Hali hazırda Türkiye’de 294 özel bakım merkezimiz ve 28 bin yatak kapasitemiz mevcut. Eğer biz bu hedeflediğimiz rakamları Türkiye’ye getirmeyi başarabilirsek, tahminen binin üzerinde engelli bakım merkezinde 50 bine yakın insanı istihdam etme şansımız olur. Bu da bizim için çok önemli konu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve dernek olarak üzerinde çalışıyoruz.”

 

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#Avrupa#Özel Bakım Merkezleri Derneği (ÖZBAKDER) Başkanı Evren Aslan#Özel Bakım Sigortası

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