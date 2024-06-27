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Avrupa’da zafer coşkusu

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#2024 Avrupa Futbol Şampiyonası#Çekya#F Grubu
Avrupa’da zafer coşkusu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2024 10:35

Türkiye’nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu’ndaki son maçında Çekya’yı 2-1 yenerek son 16’ya kalması, Avrupa’da yaşayan Türklerde büyük coşku yarattı. Maçın bitimiyle birlikte çok sayıda taraftar ellerinde Türk bayraklarıyla kent merkezlerine akın etti, gece geç saatlere kadar zaferi kutladı.

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ALMANYA’nın başkenti Berlin’de uzun konvoylar oluştu. Kimi vatandaşlarımız yürüyerek kimisi ise otomobilleriyle kentin en işlek caddesi olan Kud’damm’a akın etti. Burada kentin sembollerinden tarihi kilisenin yer aldığı Breitscheid Meydanı’nda toplanan taraftarlar gece geç saatlere kadar tezahüratlar yaptı. Kutlamaya katılanların sayısının artmasıyla trafik kilitlendi. Araç konvoyu ise kent merkezi kalabalık olduğu için buraya ulaşamadı. Polis kent merkezine çıkan bütün yolları kapattı.

Avrupa’da zafer coşkusu
HAVAİ FİŞEKLİ, MEŞALELİ KUTLAMA
Kutlamalarda havai fişekler de atıldı, meşalelerle yakıldı. Polis, kutlamalara izin verileceğini ancak meşale yakılmaması konusunda uyarı anons geçti. Buna rağmen meşale yakılmaya devam edilince polis zaman zaman kalabalık grup içine girerek bazı taraftarları kimlik kontrolünü yapmak üzere aldı. Aynı şekilde Avrupa’nın diğer kentlerinde de Türk taraftarlar sokaklara çıkarak Çekya zaferini kutladı. Hollanda’nın Arnhem kentinde çok sayıda vatandaş, maç sonrası sokağa döküldü. Vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla kutlama yaparken, burada da havai fişekler atıldı.
Avrupa’da zafer coşkusu

Avrupa’da zafer coşkusu

Avrupa’da zafer coşkusu

Avrupa’da zafer coşkusu

Avrupa’da zafer coşkusu




 

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#2024 Avrupa Futbol Şampiyonası#Çekya#F Grubu

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