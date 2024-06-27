Avrupa’da zafer coşkusu

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ALMANYA’nın başkenti Berlin’de uzun konvoylar oluştu. Kimi vatandaşlarımız yürüyerek kimisi ise otomobilleriyle kentin en işlek caddesi olan Kud’damm’a akın etti. Burada kentin sembollerinden tarihi kilisenin yer aldığı Breitscheid Meydanı’nda toplanan taraftarlar gece geç saatlere kadar tezahüratlar yaptı. Kutlamaya katılanların sayısının artmasıyla trafik kilitlendi. Araç konvoyu ise kent merkezi kalabalık olduğu için buraya ulaşamadı. Polis kent merkezine çıkan bütün yolları kapattı.

