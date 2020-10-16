Avrupa’da ‘Yayla’ rüzgârları esmeye devam ediyor

ŞİRKET yelpazesindeki yüzlerce gıda ürününe ek olarak özellikle 2019 ve 2020 yıllarında hazır gıda sektörüne yatırım yapan Yayla-Türk yeni yatırımları ve yenilikçi gelişmeleri öğrenmek için şirketin başarılı Genel Müdürü Ethem Çolakoğlu ile kısa bir söyleşi yaptık.

* 2020 yılının ilk on ayı Yayla firmasi için nasıl geçti? Pazardaki konumunuzu nasıl değerlendiriyorsunuz?

2020 yılının üçüncü ayından itibaren koronavirüs salgınının etkisiyle pek çok sektörde olduğu gibi bizim sektörümüzde de iç ve dış pazarda daralma yaşandı. Özellikle ihracat noktasında yaşanan olumsuzluklara rağmen iç pazarda tüketicilerimize ürünlerimizi üretme ve ulaştırmada herhangi bir sorun yaşatmamaya gayret ettik. Bu olağanüstü dönemde taşıdığımız sorumlulukla hareket ettik. Şimdi pazardaki lider konumumuz ve sektörü dominize etmedeki sorumluluğumuz ile hareket edip daha çok çalışarak bu yıl için belirlediğimiz hedeflerimize ulaşmayı planlıyoruz.

* Yayla olarak hazır gıda sektörüne yatırım yaptınız mı? Bize biraz yeni yatırımlarınızdan ve yeni ürünlerden bahseder misiniz?

İnsanlar birçok şeyden mahrum olabilir fakat gıdasız yaşayamaz. Gıda sektörü zaten hızla ilerleyen bir sektördür. Fakat teknolojinin gelişimi ve insanların kendilerine ayıracak zamanlarının azalmasıyla birlikte hazır gıda sektörü de artan nüfusla aynı orantılı olarak hızla büyüyen bir sektör oldu. Piyasanın lider firması Yayla-Türk olarak bizim bunda kayıtsız kalmamız düşünülemezdi ve hazır gıdaya yatırım yapma kararı aldık.

* Tanıtım reklamlarınızda su böreği reklamları görüyoruz. Nereden aklınıza geldi hazır börek satma fikri?

Evet tüketicilerimizden gelen talepler doğrultusunda özellikle Avrupa’da eksikliği hissedilen ve çok aranılan hazır su böreği işiyle başladık. Farklılaştırılmış, hazır tüketilebilen, Anadolu’daki yapılış şekliyle üreterek sofralara ulaştırmayı hedefledik. Bu hedefler doğrultusunda ciddi yatırımlar yaparak, üretim fabrikamızı kurduk. Burada evimizde yapılmış su böreği lezzeti ve tadında üreterek tüketiciyle buluşturduk. Hazır su böreklerimiz; peynirli, patatesli ve ıspanaklı olmak üzere şimdilik üç çeşit üretilmektedir. Fakat önümüzdeki dönemde yeni ürünlerle zenginleştirerek çeşitlerimizi arttırmayı hedeflemekteyiz. Tabi biz yalnızca su böreği üretmekle kalmayıp hazır gıdalarda farklılaştırılmış ürünlerle yatırımlarımıza ve yenilikçi yaklaşımlarımıza devam edeceğiz.