Avrupa’da yaşayan Türklerin baba ocağından ayrılışı sürüyor

BABA ocağından yola çıkan gurbetçiler, Dereköy Sınır Kapısı’ndaki işlemlerinin ardından çalıştıkları ülkelerin yolunu tutuyor. Sınır Kapısı’nda zaman zaman 2 kilometreye yakın araç kuyruğu oluşuyor. Hava sıcaklığının etkili olduğu bölgede uzun süre bekleyen vatandaşlara Türk Kızılay tarafından su dağıtılıyor. Almanya’ya dönen Fatih Adalur, yaklaşık 2 saattir sınır kapısında beklediklerini söyledi.

‘TÜRK KIZILAY’A TEŞKÜR EDERİZ’

Türk Kızılay’ın kendilerine su ikramında bulunduğunu ve çok memnun kaldıklarını anlatan Adalur, “Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir hizmet yoktur, Türk Kızılay’a teşekkür ederiz. Tatil için geldiğimiz ülkemizden ayrılmanın üzüntüsünü yaşıyoruz” diye konuştu. Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç de uzun süre yolda bekleyen ve sıcak havadan bunalan vatandaşlara belirli aralıklarla su dağıttıklarını söyledi.