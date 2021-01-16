Avrupa’da WhatsApp kaosu

8 Şubat tarihine kadar “Kabul ediyorum” diye onay verilmemesi durumunda uygulamadan artık yararlanamayacakları belirtiliyor. Çok sayıda kullanıcı gruplar halinde “8 Şubat’tan itibaren WhatsApp hesabımı sileceğim ve kullanmayacağım” mesajları paylaşıyor. WhatsApp’tan ayrılan kullanıcılar ‘Signal’, ‘Threema’, ‘Wire’, ‘Viber’, ‘Telegram’ gibi diğer alternatif mesaj uygulamalarını indiriyor.

Peki ama WhatsApp’ın yeni kullanım şartları Avrupalı kullanıcılar için ne değiştiriyor?

KULLANAMAZ

WhatsApp, yeni kullanım şartıyla kullanıcılarının verilerini reklam amaçlı Facebook şirketleriyle paylaşabilecek. Ama Avrupa Birliği ve İngiltere’deki kullanıcılar bu yeni düzenlemenin dışında. Sosyal medya platformu Facebook 7 yıl önce WhatsApp mesaj uygulamasını 19 milyar dolara satın aldı. AB Komisyonu bu birleşmeye tek bir şartla, birbirinden bağımsız çalışma kaydıyla onay verdi. Bu onay kapsamında WhatsApp kullanıcı bilgilerini Facebook’la paylaşamaz.

WhatsApp bu düzenlemeyi 2016’da delmeyi denedi.

Gizlilik bilgilerini değiştirerek, cep telefonu bağlantı bilgilerini Facebook’la paylaşma imkânı sağladı. Ancak AB Komisyonu WhatsApp’a 110 milyon euro ceza kesti ve WhatsApp kullanım şartlarına, “WhatsApp’ın verdiği bilgiler Facebook şirketleri tarafından kendi amaçları doğrultusunda kullanılamaz” ibaresini ekledi.

DEĞİŞİKLİK YOK

WhatsApp, buna rağmen Avrupa ve İngiltere’deki kullanıcıları için yeni kullanım şartları bildirisi gönderdi ve 8 Şubat tarihine kadar kabul etmelerini istedi. Avrupalı kullanıcılar özel bilgilerin Facebook şirketleriyle paylaşılacağı endişesiyle yoğun tepki gösterdi. WhatsApp bunun üzerine Twitter üzerinden bir açıklama yaptı: “Bu güncelleme ile WhatsApp düzenlemesinde Avrupa içinde gizli bilgi paylaşımıyla ilgili bir değişiklik yok. WhatsApp, Avrupalı kullanıcıların gizlilik bilgilerini reklam veya ürün iyileştirme amaçlı da Facebook’la paylaşmayacak.”

Ama WhatsApp arka planda kullanıcılarla ilgili bazı verileri Facebook’la belirli şartlarda paylaşıyor. Bunu genel olarak şöyle ifade ediyor: “Bazı şartlar altında seninle ilgili verileri bizim şirketlerimiz grubu içinde farklı aktiviteleri kolaylaştırmak, desteklemek, uyum sağlamak ve elbette bizim hizmetlerimizi de iyileştirmek amacıyla paylaşıyoruz.”

Örneğin bir güncellemeden sonra WhatsApp indirilen bir verinin belirli cep telefonlarının şarjını nasıl etkilediğini görüyor. WhatsApp’ın hangi farklı aktiviteleri kolaylaştırmak istediği ise bilinmiyor.

UÇTAN UCA ŞİFRELEME

1.5 milyar aktif kullanıcısı olan WhatsApp’ta günde 70 milyar mesaj paylaşılıyor. Ama şirket bundan büyük paralar kazanamıyor. Bu nedenle Avrupa dışında kullanım şartlarını sulandırmak istiyor. Böylece kullanıcıların verilerini Facebook şirketleriyle reklam amaçlı paylaşmayı hedefliyor.

Ancak bu uygulama Avrupa ülkeleri ve İngiltere için geçerli değil. Genel anlamda WhatsApp’ın Avrupa ve İngiltere’deki kullanıcılarının özel verilerinin gizliliği konusunda ilk bakışta bir sorun görünmüyor. Çok küçük bir değişiklik dışında. Bu küçük değişim Avrupa’daki kullanıcıyı pek etkilemiyor. Ama buna rağmen kullanıcıların onay vermesi, “Kabul et” sekmesine tıklaması, böylece gizlilik ilkesini kabul etmesi gerekiyor. Diğer bir seçenek ise “Şimdi değil” sekmesine tıklayıp 8 Şubat tarihine kadar ertelemek. Bu tarihe kadar kabul etmeyenler ise WhatsApp uygulamasından yararlanamayacak, erişim sağlayamayacak.

Eğer WhatsApp’ı aile fertleri, dost ve tanıdıklarınızla iletişimde ana kaynak olarak kullanıyorsanız, cep telefonunuzdan silmeniz gerekmez. Uçtan uca şifreleme uygulaması Avrupa ve İngiltere’de halen geçerli ve yeni kullanım şartlarından da etkilenmeyecek.

Yani mesajlar, sohbetler gizli kalmaya devam edecek... WhatsApp ve Facebook bu sohbetleri göremeyecek.