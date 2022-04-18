Avrupa’da üvey evlat muamelesi görüyoruz

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ATİB’in iftar yemeğine Köln Başkonsolosu Turhan Kaya, Aachen Fahri Konsolosu Uwe Merklein, ATİB Kurucu Genel Başkanı Musa Serdar Çelebi, DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, IGMG’den Ali Kızılkaya, Alevi dernekleri temsilcileri ile Türk sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı. ATİB Genel Başkanı Durmuş Yıldırım, iftar programında yaptığı konuşmada, 17 ülke ve 30 bölgede mazlum ve mağdurlara yaptıkları iftar gıda paketi ve nakit yardımlar gibi teşkilat çalışmalarından Ukrayna savaşına, 15 Mayıs’ta yapılacak eyalet seçimlerinden çifte vatandaşlığa kadar birçok konuya değindi:

‘CAHİLİYE DÖNEMİNİ YENİDEN YAŞIYORUZ’

“Rusya ve Ukrayna savaşı bütün korkunçluğuyla maalesef devam ediyor. Yüksek teknolojiye sahip sözde medeni milletler sadece insan öldürmek için canlı olan her şeyi yok etmek için silahlar geliştirmiş. Bununla gurur duyuyorlar. Bu silahlar dün Irak’ta, Afganistan’da, Suriye’de, bugün de Ukrayna’da, dünyanın birçok yerinde insan canı alıyor, kan kusuyor. Kendisinden olmayana hayat hakkı tanımayan cahiliye dönemini maalesef yeniden yaşıyoruz. Güçlü zayıfı ezerken onun en tabi hakkı olan hayatı katlederken, ülke topraklarını işgal edip yağmalarken insanlık vicdanının ayaklanması gerekiyor. Birileri gücün karşısında ya susmayı ya da güçlüden yana olmayı tercih etse de biz vicdan sahibi olarak her zaman hakkın ve haklının yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Birileri insanların rengine, kültürüne veya ırkına göre kategorize ederken, Resulullah efendimizin çağlar ötesine hitap eden mesajı bizim şiarımız olmaya devam edecektir. Hepimiz Adem’in çocuklarıyız Adem de topraktan yaratıldı. Ve yine İslam peygamberinin buyruğu üzerine siyah tenlinin beyaza, beyaz tenlinin siyaha üstünlüğü olmadığı gibi Arap’ın Acem’e, Acem’in de Arap’a üstünlüğü yoktur. Üstünlük sadece ve sadece takvadadır.”