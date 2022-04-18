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Avrupa’da üvey evlat muamelesi görüyoruz

#KÖLN#İftar Yemeği#ATİB
Avrupa’da üvey evlat muamelesi görüyoruz

Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB) Durmuş Yıldırım, Köln’de düzenlenen iftar yemeği etkinliğinde yerel seçimlerde oy kullanma çağrısı yaptı. Yılmaz “Alman vatandaşı olmayan AB ülkeleri vatandaşları oy kullanma hakkına sahipken, 60 yıldır burada yaşayan Türk vatandaşları maalesef böyle bir hakka sahip değil” diyerek sitem etti.

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ATİB’in iftar yemeğine Köln Başkonsolosu Turhan Kaya, Aachen Fahri Konsolosu Uwe Merklein, ATİB Kurucu Genel Başkanı Musa Serdar Çelebi, DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, IGMG’den Ali Kızılkaya, Alevi dernekleri temsilcileri ile Türk sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı. ATİB Genel Başkanı Durmuş Yıldırım, iftar programında yaptığı konuşmada, 17 ülke ve 30 bölgede mazlum ve mağdurlara yaptıkları iftar gıda paketi ve nakit yardımlar gibi teşkilat çalışmalarından Ukrayna savaşına, 15 Mayıs’ta yapılacak eyalet seçimlerinden çifte vatandaşlığa kadar birçok konuya değindi:

‘CAHİLİYE DÖNEMİNİ YENİDEN YAŞIYORUZ’
“Rusya ve Ukrayna savaşı bütün korkunçluğuyla maalesef devam ediyor. Yüksek teknolojiye sahip sözde medeni milletler sadece insan öldürmek için canlı olan her şeyi yok etmek için silahlar geliştirmiş. Bununla gurur duyuyorlar. Bu silahlar dün Irak’ta, Afganistan’da, Suriye’de, bugün de Ukrayna’da, dünyanın birçok yerinde insan canı alıyor, kan kusuyor. Kendisinden olmayana hayat hakkı tanımayan cahiliye dönemini maalesef yeniden yaşıyoruz. Güçlü zayıfı ezerken onun en tabi hakkı olan hayatı katlederken, ülke topraklarını işgal edip yağmalarken insanlık vicdanının ayaklanması gerekiyor. Birileri gücün karşısında ya susmayı ya da güçlüden yana olmayı tercih etse de biz vicdan sahibi olarak her zaman hakkın ve haklının yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Birileri insanların rengine, kültürüne veya ırkına göre kategorize ederken, Resulullah efendimizin çağlar ötesine hitap eden mesajı bizim şiarımız olmaya devam edecektir. Hepimiz Adem’in çocuklarıyız Adem de topraktan yaratıldı. Ve yine İslam peygamberinin buyruğu üzerine siyah tenlinin beyaza, beyaz tenlinin siyaha üstünlüğü olmadığı gibi Arap’ın Acem’e, Acem’in de Arap’a üstünlüğü yoktur. Üstünlük sadece ve sadece takvadadır.”

Avrupa’da üvey evlat muamelesi görüyoruz
‘MUTLAKA OY KULLANMAYA GİDİN’
“Göçün 60’ıncı yılını yaşadığımız şu günlerde Avrupa’da ne yazık ki üvey evlat muamelesi görüyoruz. Diğer dini cemaatlere tanınan haklar Müslümanlara tanınmıyor. Kuzey Ren Vestfalya’da 15 Mayıs’ta yapılacak yerel seçimlerde oy hakkı olan herkes oyunu kullanmalı. Alman vatandaşı olmayan AB ülkeleri vatandaşları oy kullanma hakkına sahipken, 60 yıldır burada yaşayan Türk vatandaşları maalesef böyle bir hakka sahip değil. Diğer taraftan yeni hükümet tarafından çifte vatandaşlığın ve Alman vatandaşlığına geçişin kolaylaştırılacağı söyleniyor ancak henüz böyle bir çalışmayı daha göremedik. Ama mutlaka Türkiye kökenli Alman vatandaşlarımızı oy kullanmaya davet ediyorum, oylarımızı kullanalım, mutlak surette sandıklara gidelim.”
İftar yemeğinin ardından çocuk semah gösteri gurubu ile ozan Ahmed Baydaroğlu sahne aldı.

 

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#KÖLN#İftar Yemeği#ATİB

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