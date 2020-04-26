Avrupa’da turizm yarışı savunulamaz

AVUSTURYA Başbakanı Sebastian Kurz’un Almanya ve Çek Cumhuriyeti’nden turistlere kapıları yavaş yavaş açmak istediği açıklamasına karşılık Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, “Avrupa’da kimin ilk önce turizme kapılarını açacağı yarışı savunulamaz riskler taşıyor” dedi. Avrupa’ya koronavirüsün yayıldığı yer olarak görülen Avusturya Alpleri’ndeki İschgl kayak merkezine atıfta bulunan Maas, sevilen bir turizm beldesinin Avrupa’da nelere mal olduğunu gördüklerini söyleyerek, “Bu, bir daha tekrar etmemeli” diye konuştu. Dışişleri Bakanı Maas, Avrupa’nın turizme kapıları açma yarışı yerine seyahat özgürlüğüne geri dönüşü sağlayacak ortak kriterlere ihtiyacı olduğunu vurguladı.