Avrupa’da tepetaklak olduk! Futbol ve basketbolda kabus…

Türk futbolunun Avrupa kupalarında son yıllardaki hızlı düşüşü devam ediyor. Sivasspor'un Maccabi Tel Aviv'e deplasmanda 1-0 mağlup olup Avrupa Ligi'nden elenmesiyle 15 yıl aradan sonra takımlarımız ilk kez Avrupa kupalarında şubat ayını göremedi.

Ülkemizin UEFA sıralamasında 13. basamağa gerilemesiyle Türk kulüpleri, 2022- 2023 sezonunda Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne direkt katılım hakkını kaybetti. İki sezon sonra Süper Lig şampiyonu, Devler Ligi'nde yer alabilmek için ön eleme turu oynayacak. Türkiye söz konusu sezonda Avrupa Ligi gruplarına da doğrudan katılamayacak. Süper Lig'de 2020-21 şampiyonunun Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılması da kesin değil. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak takımın kendi liginde bu kupaya katılma hakkı elde edememesi durumunda, lig şampiyonumuz ön eleme oynamak zorunda kalacak. EFES DE İSTİKRARSIZ

Türkiye, en popüler ikinci branş olan erkek basketbolunda da futboldan farklı bir görüntü çizmiyor. Türkiye’ye toplamda 9 Avrupa kupasının 5’ini kazandıran, son 10 yılda tüm organizasyonlarda iddialı olan temsilcilerimizin bu sezonki galibiyet oranı yüzde 33. Üç kupadaki 9 temsilcimizden sadece 2’sinin galibiyet sayısı mağlubiyet sayısından fazla: Anadolu Efes ve Türk Telekom. 11 GALİBİYET KUPA 1’DE

Geçen sezon EuroLeague’de fırtına gibi esen Efes, 13 maçta (Biri Fenerbahçe’den) 6 yenilgi aldı. Lacivert-beyazlıların bu mağlubiyetlerin 4’ünü İstanbul’da yaşaması dikkat çekiyor. Fenerbahçe Beko ise, biri Efes’e karşı 5 galibiyet alabildi. Diğer rakiplerine karşı galibiyetten 2 kat fazla olan mağlubiyet sayısına sahip olan sarı-lacivertliler, son dönemin en kötü performansını sergiliyor. MİLLİLER DE DÖKÜLDÜ

En popüler iki branştaki milli takımlarımızın 2020’deki performansı, kulüp takımlarımızı aratmadı. A Milli Futbol Takımı, Uluslar B Ligi’nde 6 maça çıktı; 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi ile grup sonuncusu olarak C Ligi’ne düştü.

A Milli Basketbol Takımı da EuroBasket elemelerinde İsveç ve Hırvatistan’a yenildi; Hollanda önünde 1’er kez kazanıp kaybetti; 4 maçta 1 galibiyet 3 yenilgi yaşadı, grubunda son sırada kaldı.