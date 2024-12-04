Avrupa’da savaş tehdidine karşı açık mektup: ‘12’ye 1 var’

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RUSYA’nın Ukrayna’da sürdürdüğü savaşın Avrupa’nın diğer ülkelerine de sıçrayacağı tehdit ve tehlikesinin artması üzerine Almanya’da Sol Parti’yi terk edenlerin kurduğu ‘Birlik Sahra Wagenknecht’ partisinin Eş Başkanı Sahra Wagenknecht ile insan hakları savunucusu Alice Schwarzer, “Avrupa’da büyük bir savaş yaşanmasının engellenmesi” için bir ‘açık mektup’ yayımladılar. Aralarında eski Alman buz patencisi Katarina Witt, Trigema tekstil şirketinin kurucusu Wolfgang Grupp ve Almanya’nın eski İçişleri Bakanı Otto Schily gibi ünlülerin de bulunduğu 38 kişinin imzaladığı ‘38’in çağrısı’nda Alman hükümetinin savaşın durdurulması ve barışın sağlanması için daha aktif girişimlerde bulunması istendi.

‘ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI’

“12’ye 1 var” başlıklı açık mektupta, “Gerilimin sonlandırılması ve barış görüşmeleri yoluyla derhal ateş kesin sağlanması için Almanya’nın devreye girmesi kaçınılmazdır. Avrupa’da büyük bir savaşın yaşanması engellenmelidir” satırlarına yer verildi. Mektupta, Rusya’nın Ukrayna’da uluslararası hukuka aykırı bir savaş sürdürdüğü vurgulanırken, ABD Başkanı Joe Biden’ın son anda Ukrayna’ya gönderilen silahların Rusya’ya saldırılarda kullanılmasına izin vermesinin doğru olmadığı da yer aldı. Biden’ın daha önceki dönemlerde “Üçüncü Dünya Savaşı yaşanmasını engellemek istiyoruz” açıklamasında bulunduğu hatırlatılırken, “Bu kural artık geçersiz mi?” sorusuna da aynı mektupta yer verildi.