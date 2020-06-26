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Hürriyet
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Avrupa
DW Türkçe / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 26.06.2020 - 10:05,Son Güncelleme:

Avrupa’da Remdesivir’e yeşil ışık

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Avrupa’da Remdesivir’e yeşil ışık
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Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Amsterdam’daki merkezinde yaptığı açıklamada, koronavirüs tedavisinde etkili olduğu söylenen Remdesivir’in kullanımına izin verilmesi tavsiyesinde bulundu. Böylece Avrupa’da ilk kez bir ilaç Kovid-19 tedavisi için tavsiye edilmiş oldu.

EMA, Remdesivir tedavisini yetişkinlerde ve 12 yaş üstü çocuklarda, akciğer enfeksiyonu vakalarında ve oksijen desteğine ihtiyaç duyulan hallerde kullanılmasını öneriyor. EMA, Remdesivir’in gelecek hafta Avrupa Birliği Komisyonu’nun da onayına sunulacağını duyurdu. Ancak Komisyon’un onayına kesin gözüyle bakılıyor. EMA’nın tavsiyesini yerinde bulan ve hastalar için bir umut ışığı olarak değerlendiren Münih’teki Schwabing Hastanesi Enfektoloji Kliniği Başhekimi Prof. Dr. Clemens Wendtner, “Remdesivir hastalığın mucizevi çaresi değil, ancak EMA’nın tavsiyesi Kovid-19’la mücadelede önemli bir mihenk taşı” değerlendirmesini yaptı.
Nisan ayında binden fazla kişinin dahil olduğu uluslararası bir araştırma Remdesivir’in Kovid-19 hastalarında iyileşme süresini 15 günden 11’e düşürdüğünü, yani tedaviyi ortalama dört gün kısalttığını ortaya koymuştu. Ölüm oranlarında ise çok düşük bir gerileme sağladığı ve istatiksel açıdan bir gösterge sayılamayacağı kaydedildi.
ABD’de mayıs başında bazı hastanelerde Remdesivir ilacının Kovid-19 tedavisinde kullanılmasına izin verilmişti. Remdesivir, Almanya’da ise sadece özel bir ilaç programına alındı ve klinik deneyleri devam ediyor.

 

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