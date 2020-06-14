Avrupa’da ırkçılığa karşı zincir

ABD’de bir Afroamerikalı’nın polis kurşunu sonucu ölmesi üzerine Avrupa başkentlerinde çok sayıda insan ırkçılığı protesto etmek üzere sokaklara döküldü. Almanya’nın başkenti Berlin’de tarihi Brandenburg Kapısı’ndan Türklerin yoğun olarak yaşadığı Neukölln semtindeki Hermannplatz Meydanı’na kadar 9 km’lik bir insan zinciri oluşturuldu. ‘Unteilbar’ (Ayrılamaz) adlı kuruluş tarafından organize edilen gösteride ‘Siyah yaşam da bize ait’, ‘Büyükanneler de sağa karşı’ yazılı pankartlar açan göstericiler sosyal adaletsizlik ve ırkçılığı protesto etti.

Göstericiler koronavirüs nedeniyle aralarına 1.5 metrelik şeritler çekerek mesafeyi korudu ve ‘Irkçılığa karşı dayanışma şeridi’ oluşturdu. Göstericiler yere tebeşirle ‘Yeryüzü senin de annen’ yazıları yazdı. Berlin’deki gösteriye polisin verdiği rakamlara göre 5 bin kişi katıldı. Göstericiler ise 20 bin kişinin katıldığını açıkladı. Almanya’nın Hamburg başta olmak üzere başka kentlerinde de gösteriler düzenlendi. Erfurt’ta gösteri fırtına tehlikesi nedeniyle iptal edildi. LONDRA’DA 100 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İngiltere’nin başkenti Londra’da da binlerce kişi ırkçılığı protesto etti. Londra’da aşırı sağcılar da karşı gösteri düzenledi. Gösterilerde 100 kişi gözaltına alındı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson Twitter hesabından, “Bizim sokaklarımızda ırkçı kavgalara yer yok” mesajını paylaştı. Brighton’da 10 bin kişi gösteri yaptı. Newcastle, Bristol, Chelmsford ve Canterbury kentlerinde de ırkçılık protesto edildi. CAMİLERE SALDIRI

Almanya’da camilere saldırıları kayıt altına alan Brandeilg adlı girişimin tuttuğu kayıtlara göre 2014-2019 yılları arasında camilere 612 saldırı yapıldı. 2014’te 66 olan saldırı sayısı 2019’da 141’e ulaştı. Camilere camlarını kırma, duvarlarına gamalı haç çizme, kapılarına domuz kafası bırakma, tehdit mektupları, kundaklama gibi saldırıların en çok yaşandığı eyalet Kuzey Ren Vestfalya, Baden Württemberg ve Bavyera Eyaletleri.

Saldırı istatistikleri şöyle:

2014: 66 saldırı

2015: 91 saldırı

2016: 107 saldırı

2017: 95 saldırı

2018: 112 saldırı

2019: 141 saldırı POLİS 14 KİŞİYİ VURDU

Almanya’da geçen yıl polis kurşunlarıyla 14 kişi öldü. 29 kişi yaralandı. Polis 67 kişiye ateş etti. 63 kez uyarı ateşi açtı. 2018 yılında 11 kişi polis kurşunlarıyla hayatını kaybetti. Almanya’daki sayı, ABD’ye göre düşük. Almanya’dan nüfus olarak 4 kat daha büyük olan ABD’de her yıl bin civarında insan polis kurşunuyla hayatını kaybediyor.