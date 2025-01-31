Avrupa'da en çok kırmızı kart gören Türk takımları belli oldu!

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Son dönemlerde Türkiye'de en çok tartışma konularından bir tanesi olan kırmızı kart kararları... Avrupa'da 2001 yılından itibaren en çok kırmızı kart gören Türk takımları belli oldu. Transfermarkt, yaptığı çalışmada 2001'den beri Avrupa maçlarında en çok kırmızı kart gören takımların sayısını listeledi.

İşte Avrupa'da en çok kırmızı kart gören 8 Türk takımı... (Kırmızı kart sayıların çift sarı karttan çıkan kırmızılar da dahil edilmiştir.) 8- Bursaspor: 3 Kırmızı Kart 7- Konyaspor: 3 Kırmızı Kart 6- RAMS Başakşehir: 3 Kırmızı Kart 5- Sivasspor: 5 Kırmızı Kart 4- Trabzonspor: 10 Kırmızı Kart 3- Galatasaray: 17 Kırmızı Kart 2- Fenerbahçe: 21 Kırmızı Kart 1- Beşiktaş: 24 Kırmızı Kart