Avrupa'da en çok kırmızı kart gören Türk takımları belli oldu!

Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2025 10:28
Transfermarkt, 2001 yılından bu yana Avrupa kupalarında en çok kırmızı kart gören Türk takımlarını sıraladı. Bu süre zarfında en çok kırmızı kart gören ilk 8 takım belli oldu. Listede yer alan kırmızı kart sayılarına çift sarı karttan çıkan kırmızı kartlar da dahil edildi. İşte Avrupa'da en çok kırmızı kart gören takımlar...
Son dönemlerde Türkiye'de en çok tartışma konularından bir tanesi olan kırmızı kart kararları... Avrupa'da 2001 yılından itibaren en çok kırmızı kart gören Türk takımları belli oldu. Transfermarkt, yaptığı çalışmada 2001'den beri Avrupa maçlarında en çok kırmızı kart gören takımların sayısını listeledi.
İşte Avrupa'da en çok kırmızı kart gören 8 Türk takımı... (Kırmızı kart sayıların çift sarı karttan çıkan kırmızılar da dahil edilmiştir.)8- Bursaspor: 3 Kırmızı Kart7- Konyaspor: 3 Kırmızı Kart6- RAMS Başakşehir: 3 Kırmızı Kart5- Sivasspor: 5 Kırmızı Kart4- Trabzonspor: 10 Kırmızı Kart3- Galatasaray: 17 Kırmızı Kart2- Fenerbahçe: 21 Kırmızı Kart1- Beşiktaş: 24 Kırmızı Kart