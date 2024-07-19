Avrupa’da elektrikli satışları düştü

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BELÇİKA ve İtalya’daki elektrikli araç satışlarındaki yüzde 50.4 ve yüzde 117.4’lük hızlı artışı bile Almanya, Hollanda ve Fransa’daki çift haneli düşüşleri dengeleyemedi. Bu durum, elektrikli araç satışlarının genel pazar trendlerine ters bir gelişim gösterdiğini ortaya koyuyor. Geçen ay Avrupa’da yeni otomobil satışları genel olarak yüzde 4.3 artarken, bu artış özellikle İtalya, Almanya ve İspanya’daki güçlü satışlardan kaynaklandı. Uzmanlar, AB’de elektrikli araç satışlarının zayıf kalmasının nedenlerinden birinin azalan veya sona eren teşvikler olduğunu belirtti. Almanya’da 2023’te elektrikli araç satışları 524 bin 200 ile yeni bir rekor kırdı. Ancak 2024’te bu rakamın önemli ölçüde düşmesi bekleniyor. Yılın ilk yarısında sadece 184 bin 100 elektrikli araç tescil edildi ve bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16.4’lük bir düşüş anlamına geliyor. Bunun ardında ise çevre bonusunun sona ermesi yatıyor. Federal hükümet geçen yılın aralık ayında devlet desteğinin sona ereceğini açıklamıştı.

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İÇTEN YANMALILAR DAHA UCUZ

Ancak çevre bonusu desteğinin kaldırılması, müşterilerin elektrikli araç satın almasını engelleyen tek neden değil. Ulaşım uzmanı Constantin Gall, bu teknolojilere olan ilginin hâlâ sınırlı olduğuna dikkat çekti. Gall, “Ek olarak, elektrikli araçların çoğu yeni araç alıcıları için hâlâ çok pahalı ve menzil, şarj süresi ve şarj altyapısı konularında da birçok müşteri şüpheci kalıyor” dedi. Hiçbir Alman üreticinin 25 bin Euro’nun altında bir elektrikli aracı bulunmadığına dikkat çekildi. Elektrikli araçlarla içten yanmalı motorlu araçlar arasındaki fiyat farkının hâlâ önemli olduğu belirtildi. 1.5 litrelik motorlu bir VW Golf’un 23 bin 443 Euro’luk satış fiyatının, VW’nin elektrikli İD3’ten hâlâ 9 bin 220 Euro daha ucuz olduğu kaydedildi. Opel Corsa’nın bataryalı modeli ise benzinli modelden 13 bin 600 Euro daha pahalıya mal oluyor.