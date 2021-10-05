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Avrupa’da doğal gaz fiyatları megavatsaat başına 119 euroya çıktı

#Avrupa#Doğalgaz Fiyatları#Zam
Avrupa’da doğal gaz fiyatları megavatsaat başına 119 euroya çıktı

Avrupa’da kasım vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları megavatsaat başına 119 euroyla zirve yaptı.

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KORONAVİRÜS salgınına yönelik kısıtların gevşemesi, ekonomik toparlanmanın devam etmesi, havaların soğuması ve doğal gaz tüketiminin artması karşısında arzın yetersiz kalması doğal gaz fiyatlarının yükselmesine yol açıyor. Avrupa’da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF’de işlem gören vadeli kontratlarda, 1 megavatsaat doğal gazın fiyatı gün içinde 119 euroya çıkarak rekor kırdı. Söz konusu kasım vadeli gaz sözleşmelerin fiyatı bir günde yüzde 22 artış gösterdi. TTF’de kasım vadeli gaz kontratları 1 Ekim Cuma günü 96 euro seviyesinde bulunuyordu.
Fiyatlardaki artışın sürmesinde kış dönemi başlangıcı olarak görülen 1 Ekim öncesinde Rusya’dan kıtaya gönderilen doğal gaz miktarının düşük seyretmesi, kömürden elektrik üretimine uygulanan karbon fiyatlarındaki artış ve yer altı doğal gaz depolama tesislerinin doluluk oranının geçen yıllara göre düşük olması önemli rol oynuyor. AB ülkeleri, hali hazırda doğal gaz ihtiyacının yüzde 90’ını ithal ediyor.

 

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#Avrupa#Doğalgaz Fiyatları#Zam