Avrupa’da Cumhuriyet coşkusu!

Hülya SANCAK / FRANKFURT / BERLİN / DUISBURG - Mustafa KOYUNCU / AMSTERDAM - Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2024 12:16
Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde Cumhuriyet Bayramı çeşitli etkinliklerle büyük coşkuyla kutlandı. Almanya Türk Expatlar Topluluğu, 20 farklı kentte kahvaltıda bir araya gelerek Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarken, Hollanda’da Cumhuriyet Resepsiyonu gerçekleştirildi. Resepsiyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı yayınladı. Londra’da ise hem Fenerbahçeliler ofisi açılışı yapılırken hem de Cumhuriyet coşkusu bir arada yaşandı.
ALMANYA Türk Expatlar Topluluğu, ülkenin çeşitli kesimlerinde kahvaltıda bir araya gelerek Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 101. yılını kutladı.
Türk Expatlar (Beyaz yakalılar olarak da nitelenen yüksek niteliğe sahip olanlar) başkent Berlin, Frankfurt, Hamburg, Münih, Stuttgart, Duisburg, Mainz, Hannover, Mannheim, Köln, Dresden, Dortmund, Nürnberg, Aachen, Heidelberg, Würzburg, Karlsruhe, Darmstadt, Giessen, Bremen gibi Almanya’nın farklı kentlerinde eş zamanlı olarak ‘Cumhuriyet Kahvaltıları’ adı verilen etkinlikte Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutladı. Etkinliklere Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosları ve Türk toplumunun önde gelen simaları da katıldı.CUMHURİYETİ YAŞATMA ÇAĞRISI
Frankfurt’taki etkinlikte T.C. Frankfurt Başkonsolosu Nagihan İlknur Akdevelioğlu ile şarkıcı-şarkı yazarı ve Almanya Türk Expatlar Topluluğu’nun Kurucusu Fırat Cem Tuncel birer konuşma yaptılar.Atatürk
ve silah arkadaşlarının rahmetle anıldığı etkinlikte, Başkonsolos Akdevelioğlu, yurt dışında yaşayan Türklere büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün emanet ettiği Cumhuriyet’i dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar yaşatma çağrısında bulundu. Tuncel de, bu büyük organizasyona katılan herkese ve organizasyonda emeği geçen tüm Almanya Türk Expatlar ekibine teşekkür ederken, “29 Ekim yalnızca bir kuruluş yıl dönümü değil; bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi veren bir milletin, kendi kaderini tayin ettiği gündür. Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘en büyük eserim’ dediği Cumhuriyet, bizlere bağımsız, özgür ve çağdaş bir toplum olarak yaşama imkânı sunmuştur. Atatürk, ‘Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir’ sözüyle bu değerleri bizlere emanet etmiştir” dedi. Aynı zamanda, “Bugün, dünyanın dört bir yanında yaşayan Türkler olarak, Cumhuriyet değerlerini bulunduğumuz her yerde yaşatmak bizim görevimizdir. Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış” ilkesi doğrultusunda, Cumhuriyet’in getirdiği özgürlük ve eşitlik değerlerini savunmak, bizleri birleştiren güçlü bir bağdır” açıklamasında bulundu.BERLİN BAŞKONSOLOSU İLKER OKAN ŞANLI DA VARDI
Başkent Berlin’deki Cumhuriyet Kahvaltısı’na katılanları T.C. Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı da yalnız bırakmadı. Başkonsolos Şanlı, 350 bine yakın Türk insanımızın yaşadığı ayrı bir yeri olduğunun altını çizerken, çoğu kızlı erkekli gençlerden oluşan katılımcılara Türkçeyi ve Türk kültürünü yaşatma çağrısında bulundu. Özellikle son yıllarda Berlin başta olmak üzere Almanya’ya gelen ‘Expatlar’ın sayısının daha da arttığını hatırlatırken, bu nitelikli elemanların her iki ülkeye de önemli katkılarda bulunacaklarından emin olduğunu da vurguladı. Duisburg’da düzenlenen kahvaltıya, Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde yaşayan ‘Expatlar’ın yanı sıra, Türkiye Araştırmalar Merkezi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Essen Alevi Kültür Merkezi gibi dernek temsilcileri ve yerel siyasetçiler de katıldı. SPD Essen Uyum Meclisi Üyesi Mehmet Akbulut, Almanya’ya yeni gelen göçmenlere pek çok konuda yardımcı olabileceklerini belirterek, kendilerinin yardıma hazır olduğunu ifade etti.HOLLANDA’DA CUMHURİYET RESEPSİYONU
Hollanda’da görev yapan Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy, Deventer Başkonsolosu Muammer Hakan Cengiz ve Rotterdam Başkonsolosu Sevgi Kısacık, Cumhuriyetin 101. yıl dönümünü Amsterdam Corendon Hotel’de düzenledikleri bir resepsiyonla kutladı. Etkinliğe T.C. Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, Din Hizmetleri Müşaviri Dr. Ömer Özgül, askeri ateşeler, bürokratlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı, sinevizyon gösterimiyle davetlilere iletildi. Erdoğan, mesajında Türkiye’ye yönelik tehditlerden bahsederek, “Türkiye üzerine oynanan oyunlar, TUSAŞ tesislerine yapılan terör saldırısı ile bir kez daha gösterilmiştir” dedi. Erdoğan, “Türkiye yüzyılı olarak adlandırdığımız aydınlık yarınlara kavuşmak için az sayıda engel kaldı. Milletimizin tüm fertlerinin bu tarihi mücadelemizde yanımızda olacağına inanıyoruz. Allah’ın yardımı ve milletimizin desteğiyle Cumhuriyetimizi güçlendirerek çıkaracağız” ifadelerini kullandı.TÜRKİYE, DÜNYA SAHNESİNDE ÖN PLANDA
T.C. Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal ise konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 101. yılına ulaşmasından duyduğu gururu dile getirdi. Ünal, “Cumhuriyetimiz, az zamanda büyük işler başarmış ve uluslararası camiada saygın bir yere ulaşmıştır. Bugün Türkiye, ekonomisi ve diplomatik etkinliğiyle dünya sahnesinde ön planda” dedi. Türkiye Hollanda ilişkilerine de değinen Büyükelçi, “Bu yıl birçok ziyarete ev sahipliği yaptık, birçok ziyaret gerçekleştirdik. Bunların başında Başbakan Rutte’nin ülkemize ziyareti ve Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan’ın ziyaretlerde bulunması. Bu ziyaretler ilişkilerimizi güçlendirdi aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı arasında dostluk antlaşmasının, 100. göç anlaşmasının ise 60. yıl dönümünü idrak ediyoruz” diye konuştu. Hollanda’da yaşayan Türk toplumuna da değinen Büyükelçi Ünal, “Hollanda’da yaklaşık 25 bin Türk girişimcinin iş yerleriyle ekonomiye katkı sağladığını” vurguladı. Ayrıca, Türkiye ve Hollanda arasındaki dostluk bağlarının önemine dikkat çeken Ünal, 1964’ten bu yana Türk toplumunun Hollanda’yı ikinci vatan olarak benimsediğini ve burada her alanda aktif olduğunu belirtti. TUSAŞ tesislerine yönelik terör saldırısına atıfta bulunan Büyükelçi Ünal, “Bu tür saldırılar, ülkemizin bekası için çalışmanın önemini bir kez daha ortaya koymuştur” dedi.ATÜTÜRK KOSTÜMLÜ KUTLAMA
Öte yandan Hollanda’nın Lahey şehrinde ‘Altın Lale Vakfı’nın düzenlediği Cumhuriyet Bayramı Balosu Atatürk’ün 30 kıyafetinden oluşan bir moda defilesi gösterisi gerçekleşti. Altın Lale Vakfı Başkanı Bülent Türker, “9. Altın Lale Vakfı’nın düzenlemiş olduğu bu muhteşem geceye katılarak katkı sağladığınız için hepinize teşekkür ederim. Atatürk’ün söylediği gibi, ‘Hatay Benim Şahsi Meselemdir’ sözünden yola çıkarak Hatay Türkiye’nin şahsi meselesidir. Bu yüzden bu akşamki elde edilen gelirler depremzedelere ve maddi durumu olmayan, zor durumda okuyan öğrencilere gideceğinden emin olabilirsiniz” diyerek sözlerini tamamladı. Gelir elde etmek için Fenerbahçe
, Beşiktaş
, Galatasaray ve Trabzonspor imzalı formaları satışa sunuldu. Artırmalı satışta 15 bin 500 Euro rekor seviyede fiyatla Atatürk’ün kilim üzerine dokunmuş portre fotoğrafını aldı.LONDRA’DA ‘YAŞASIN CUMHURİYET, YAŞASIN FENERBAHÇE’ SLOGANI
Londra Fenerbahçeliler Derneği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
kutlaması ve dernek binasının açılışı için Londra’nın merkezi noktalarından Waterloo’daki Ev Restaurant’ta bir araya geldi. Fenerbahçeliler, Ev Restaurant’ın üst katında dernek faaliyetlerini yürütecekleri bir ofise kavuştu. Etkinlikte ilk sunuşu gerçekleştiren Sayman Engin Sertoğlu, “Her şey Fenerbahçe için. Her yerde her zaman en büyük Fener” sözleriyle katılımcıları açılış kurdelesini kesmeye davet etti. Ofisin açılış kurdelesini Dernek Başkanı Ahmet Üstünsürmeli ve Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Merve Seçer kesti. Londra Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Ahmet Üstünsürmeli, “Derneğimiz açılalı 1.5 sene oldu. 6 aydan beri ben başkanlık görevini yürütüyorum. Bugün ofis açılışı ve Cumhuriyet Bayramı
kutlaması için bir araya geldik” dedi. ‘Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın Fenerbahçe’ sloganları atıldı.PROJELER KATILIMCILARLA PAYLAŞILDI
Katılımcılar arasında Olay gazetesi sahibi Nural Ezel Başkan Yardımcısı Kalender Ateş, Kemal Altunç ve Genel Sekreter Sinan Aydın da yer aldı. Yaklaşık 170 Fenerbahçe derneği olduğunu kaydeden Üstünsürmeli, Londra Fenerbahçeliler Derneği olarak örnek dernek olma arzusunda olduklarını dile getirdi. Açılış konuşmasını yapan Kadın Kolları Başkanı Serpil Delice ise mevcut çalışmalarını ve gelecekteki projelerini katılımcılarla paylaştı. Delice, “Çağdaş Cumhuriyetimizin aklı hür, vicdanı hür bireylerini yetiştirmek üzere Londra Fenerbahçeliler Derneği olarak basketbol okulumuzu açmış bulunmaktayız. Henüz ikinci yılımızda açtığımız bu okulumuz günden güne büyümektedir” dedi. Gelecek planlarından bahseden Delice, “Buradaki çocuklarımızın daha iyi Türkçe konuşması amacıyla onları eğitmek en büyük isteğimizdir” dedi ve diğer spor dallarında da eğitim faaliyeti yürütmek istediklerini kaydetti. Gecede Derdin Pamukçu, Didem Erdoğan ve Yiğit Alp Onat’tan oluşan Londra Trio Grubu, klasik müzik icra etti.