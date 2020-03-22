Avrupa'da büyük tehlike

AVRUPA KULÜPLERİ ZOR DURUMDA

Avrupa'nın dev ekipleri oyuncularının maaşlarında indirime gidiyor, yıldızlar kulüplere destek oluyor. Koronavirüs sonrasında dengeler değişti, normalde oyuncularına milyonlarca Euro dağıtan kulüpler zor duruma düştü.

İSPANYA

Barcelona, kısa süre olmasına rağmen zararının 160 milyon Euro olduğunu açıkladı. Toplamda 507 milyon Euro olan maaş bütçesinde indirime gidilmesi için oyuncuların kapısını çaldı. Gözler artık diğer kulüplerde.

İTALYA

Ölüm oranlarının en fazla olduğu ülke İtalya'da ise Serie A ekipleri ortak planlama yapmaya çok yakın. İtalyan medyasına göre, Serie A ekipleri yıllık ücreti 1.5 milyon Euro'ya kadar olan isimlerden %15, daha fazla kazananlarda ise %30'luk kesintiye gitmek istiyor.

FRANSA

Lyon, Ligue 1 başlayana kadar futbolcuların maaş ödemelerini durdururken, Amiens ise oyuncu ücretlerinde %35 indirime gitti.

ALMANYA

Bundesliga'da Borussia Mönchengladbach'ta futbolcular, antrenörler ve yöneticiler, ortak karar alarak kulüp çalışanlarının maaşlarının ödenmesi ve kesilmemesi adına maaşlarında indirime gidip kulübü rahatlattı. Ayrıca Union Berlin'in Polonyalı file bekçisi Rafal Gikiewicz de kulübüne jest yaparak maaşını düşürdüğünü ifade etti.

BÜYÜK BRİTANYA

Premier Lig kulüpleri tek tek oyuncuları ile masaya otururken, alt liglerde yer alan kulüplere ise federasyon 50 milyon Pound'luk yardım yapılacağını açıkladı. İskoçya'da ise Hearts yönetimi; oyuncu ve teknik heyetin Nisan ayında alacakları maaşlarında %50 indirime gidildiğini belirtti. İSVİÇRE

Avrupa'daki en çarpıcı hareket ise İsviçre'de Sion kulübünden geldi. Olayları ile ünlü Başkan Christian Constantin indirim talep etti. Bu teklifi kabul etmeyen 8 oyuncu Costantin'in hışmına uğrarken, 8 ismin de kontratını tek taraflı feshetti. Kontratı boşa çıkan oyuncuların durumu, FIFA'ya taşıyacakları açıklandı.