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Avrupa
Haber Giriş: 22.03.2020 - 13:44,Son Güncelleme:/

Avrupa'da büyük tehlike

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Avrupa'da büyük tehlike
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Koronavirüs sonrasında dengeler değişti, kulüpler mali olarak çok zor durumla düştü.

Avrupada büyük tehlike
AVRUPA KULÜPLERİ ZOR DURUMDA
Avrupa'nın dev ekipleri oyuncularının maaşlarında indirime gidiyor, yıldızlar kulüplere destek oluyor. Koronavirüs sonrasında dengeler değişti, normalde oyuncularına milyonlarca Euro dağıtan kulüpler zor duruma düştü.
Avrupada büyük tehlike

İSPANYA
Barcelona, kısa süre olmasına rağmen zararının 160 milyon Euro olduğunu açıkladı. Toplamda 507 milyon Euro olan maaş bütçesinde indirime gidilmesi için oyuncuların kapısını çaldı. Gözler artık diğer kulüplerde.
Avrupada büyük tehlike

İTALYA
Ölüm oranlarının en fazla olduğu ülke İtalya'da ise Serie A ekipleri ortak planlama yapmaya çok yakın. İtalyan medyasına göre, Serie A ekipleri yıllık ücreti 1.5 milyon Euro'ya kadar olan isimlerden %15, daha fazla kazananlarda ise %30'luk kesintiye gitmek istiyor.
Avrupada büyük tehlike

FRANSA
Lyon, Ligue 1 başlayana kadar futbolcuların maaş ödemelerini durdururken, Amiens ise oyuncu ücretlerinde %35 indirime gitti.
Avrupada büyük tehlike

ALMANYA
Bundesliga'da Borussia Mönchengladbach'ta futbolcular, antrenörler ve yöneticiler, ortak karar alarak kulüp çalışanlarının maaşlarının ödenmesi ve kesilmemesi adına maaşlarında indirime gidip kulübü rahatlattı. Ayrıca Union Berlin'in Polonyalı file bekçisi Rafal Gikiewicz de kulübüne jest yaparak maaşını düşürdüğünü ifade etti.
Avrupada büyük tehlike

BÜYÜK BRİTANYA
Premier Lig kulüpleri tek tek oyuncuları ile masaya otururken, alt liglerde yer alan kulüplere ise federasyon 50 milyon Pound'luk yardım yapılacağını açıkladı. İskoçya'da ise Hearts yönetimi; oyuncu ve teknik heyetin Nisan ayında alacakları maaşlarında %50 indirime gidildiğini belirtti.
Avrupada büyük tehlike
İSVİÇRE
Avrupa'daki en çarpıcı hareket ise İsviçre'de Sion kulübünden geldi. Olayları ile ünlü Başkan Christian Constantin indirim talep etti. Bu teklifi kabul etmeyen 8 oyuncu Costantin'in hışmına uğrarken, 8 ismin de kontratını tek taraflı feshetti. Kontratı boşa çıkan oyuncuların durumu, FIFA'ya taşıyacakları açıklandı.

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