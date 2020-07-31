Avrupa’da bayram coşkusu

ALMANYA’da İslam Toplumu Milli Görüşe (İGMG) bağlı Brühl Camisi cemaati bu yıl bayram namazını futbol sahasında eda etti. Daha fazla insanın namazı bir arada kılabilmesi için belediyeden izin alan yetkililer, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek namazın kılındığını belirtti. Namaza gelenler Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde kendi seccadelerini getirerek maske takıp, irtibat bilgilerini verdikten sonra alana alındı. Bayram namazı öncesi bir konuşma yapan Brühl Belediye Başkanı Dieter Freytag, şunları söyledi: “Bugün burada bir selamlama konuşması yapacağım. Bana bu fırsat verildiği için mutlu oldum. Kurban Bayramı barış ve dayanışma demek, bu değerler özellikle korona döneminde daha fazla önem taşıyor. Futbol sahasında Kurban Bayramı’nın başlaması da bir ilktir galiba.” Bayram namazını kıldıran İGMG Başkan Yardımcısı Murat İleri ise, “Kurban yakınlaşmak demek, kurban paylaşmak demek, kurban güzellikleri birlikte yaşamak demek. Bugün de bizler kurbanlarımızı kesmek suretiyle yeryüzündeki insanlarla paylaştığımız gibi, bir araya gelerek de yakınlaşıyoruz ve sevgilerimizi paylaşıyoruz” dedi.







NÜRNBERG’DE TOPLU KABİR ZİYARETİ

Kurban Bayramı nedeniyle Nürnberg’de geleneksel toplu mezar ziyaretleri yapıldı. Güney Mezarlığı’nda bulunan Müslüman Kabristanı dolup taştı. Arbeitkreis Muslıme (Müslüman Çalışma Grubu) tarafından organize edilen kabir ziyaretinde başta Nürnberg Başkonsolos Yardımcısı Selçuk Eke olmak üzere, Türk sivil kuruluş başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Ziyarette Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi. 2014 yılından bu yana yapılan toplu kabir ziyaretinde vatandaşlarımız yakınlarının kabirlerini suladı. Tören sonrası iş insanı Ahmet Can katılımcılara, lahmacun, ayran, su, lokum ve tulumba tatlısı ikram etti. Avusturya’nın başkenti Viyana’da da Müslümanlar camilere giderken, Belçika’da bayram namazı vakaların artması nedeniyle sınırlı sayıda kişinin katılımıyla kılındı. Bayram namazını kaçırmak istemeyen cemaat kontenjana dahil olabilmek için sıraya girdi. Ancak polis ekiplerinin nezaretinde gerçekleşen listelere kayıt yaptıranlar camiye alındı.





HİJYEN VE SOSYAL MESAFEYE UYULDU

Fransa’nın başkenti Paris’teki Müslümanlar, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı camide salgın önlemleri altında Kurban Bayramı namazını kıldı. Görevliler ateş ölçümü yaparak cemaate el dezenfektanı sundu. Kendi seccadelerini getiren cemaate namaz öncesinde sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmesi uyarısı yapıldı.

İngiltere’nin başkenti Londra’da da namazdan önce herkesin duracağı yerler sosyal mesafe kuralına göre işaretlendi, abdestini evde alan, seccadesini yanında getiren ve maske takan Müslümanlar camiye koştu. Yoğun Türk nüfusuna sahip Leichter şehrinin karantina altında olması nedeniyle Diyanet Eğitim ve Kültür Derneği bünyesindeki Diyanet Camisi kapalı kaldı. Hornsey’deki Diyanet Vakfı Camii’nde bayram namazını Londra Din Hizmetleri Müşaviri Vekili İsa Karadere kıldırdı. Camilerde verilen vaazlarda bayramların, sevgi ve kardeşlik bağlarımızı güçlendiren, birlik, beraberlik, paylaşma, dayanışma ve rahmet günleri olduğu anlatıldı. Hijyen koşullarına uyulması, kesim için uygun ortamların olması gerektiği belirtilen vaazda, kurbanlara eziyet edilmesinin caiz olmadığı uyarısında bulunuldu. Bayram namazı ardından cemaat kuçaklaşak bayramlaşmadı.