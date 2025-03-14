Avrupa’da alarm! Kızamık geri döndü! En yüksek seviyede!

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2024 yılında WHO Avrupa Bölgesi’nde (53 ülkeyi kapsayan ve Orta Asya’ya kadar uzanan bölge) yaklaşık 127 bin kızamık vakası kaydedildi. WHO Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, “Kızamık geri döndü ve bu bir uyarı işareti” dedi. Kluge, yüksek aşılama oranları olmadan halk sağlığının güvende olamayacağını vurguladı. Almanya’da Robert Koch Enstitüsü (RKI), 25 Eylül 2024 itibarıyla toplam 553 kızamık vakası kaydetti. Ancak bildirilen enfeksiyon sayıları yıllara göre büyük dalgalanmalar gösteriyor. 2020-2023 yılları arasında vakalar genellikle tek ve iki haneli sayılarda seyrederken, pandemi öncesi dönemde (2012-2019) yıllık vaka sayıları 165 ile 2 bin 500 arasında değişiyordu.

VAKALARIN YARISI HASTANEDE TEDAVİ EDİLİYOR

WHO verilerine göre, en fazla kızamık vakası Romanya’da kaydedildi. Bu ülkede yaklaşık 30 bin vaka bildirilirken, onu 28 bin vaka ile Kazakistan izledi. Kızamık, insanların yakalanabileceği en bulaşıcı hastalıklardan biri olarak kabul ediliyor. Virüs, neredeyse tüm korunmasız kişilerde semptomlara yol açıyor. Ateş ve kırmızı döküntü gibi tipik belirtilerin yanı sıra, beyin iltihabı gibi hayatı tehdit eden komplikasyonlar da ortaya çıkabiliyor. Bu komplikasyonlar, ilk semptomların geçmesinden yıllar sonra bile görülebiliyor. Avrupa’da kaydedilen kızamık vakalarının yaklaşık yüzde 40’ını beş yaşın altındaki çocuklar oluşturuyor. Vakaların yarısında hastane tedavisi gerekirken, hafif enfeksiyonların daha az bildirildiği tahmin ediliyor. Kızamık genellikle bir çocuk hastalığı olarak algılanıyor ancak, aşı olmayan yetişkinler de bu hastalığa yakalanabiliyor. 2024 yılı için 6 Mart itibarıyla 38 ölüm vakası bildirildi.

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PANDEMİ DE DÜŞÜŞ YAŞANDI

Avrupa’da kızamık vakaları, 1997’de 216 bin iken 2016’da 4 bin 440’e kadar düşmüştü. Ancak 2019’da vaka sayısı 100 binin üzerine çıktı. Koronavirüs pandemisi sırasında bir düşüş yaşansa da, 2023’ten itibaren vakalar yeniden hızla artmaya başladı. WHO, pandemi nedeniyle aşılama oranlarının düştüğünü ve birçok ülkenin pandemi öncesi seviyelere henüz ulaşamadığını belirtti. Bu durum, hastalık salgınları riskini artırıyor.