Avrupa’da 4 bin kişiyi işten çıkaracak

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FORD’un Avrupa merkezi Köln’de çalışan 11 bin 500 kişinin bu çıkışlardan etkileneceği belirtilirken, kısa çalışma programının ardından gelen çıkış haberi çalışanları tedirgin etti. Çıkışların daha ziyade Köln’de elektrikli otomobil üretilen iki ayrı tesisteki çalışanları etkileyeceği belirtildi. Elektrikli otomobillere devlet desteğine son verilmesi nedeniyle Almanya’daki satışlarda büyük ölçüde düşüş olduğundan dolayı çıkışların kaçınılmaz olduğu ileri sürüldü.





ÜCRET ARTIŞINDAN FERAGAT

Öte yandan, merkezi Almanya’nın Hannover kenti yakınlarındaki Wolfsburg’da bulunan Volkswagen (VW) işletmelerinin ülkedeki bazı tesislerini kapatma planından vazgeçmesi halinde sendikanın yüzde 7 ücret artışı talebinden feragat edeceği açıklandı. Metal İşçileri Sendikası (IG Metall) ile Volkswagen İşyeri İşçi Temsilciliği ortaklaşa düzenledikleri bir basın toplantısında, şirket yönetiminin bazı tesisleri kapatma ve çalışanlara çıkış verme planlarından vazgeçme koşuluyla önümüzdeki 2 yıl için ücret artışından feragat edileceğini duyurdu. VW CEO’su ile diğer menajerlerin de yıllık primlerinden feragat etmesi önerilirken, bu sayede 2025 ve 2026 yıllarında yılda 1.5 milyar Euro tasarruf edileceği açıklandı.