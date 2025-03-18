Avrupa’da 18 Mart anma törenleri düzenlendi

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Almanya’nın başkenti Berlin’deki anma töreninde, Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan, Berlin Yunus Emre Enstitüsü salonunda, saygı duruşunun yapılması, İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başlayan törende konuştu. Turan, bundan tam 110 yıl önce tüm cihanın Çanakkale’de yüce Türk milletinin en büyük ve dünya savaş tarihinin en görkemli zaferlerinden birine şahitlik ettiğini söyledi. Türk milletinin Çanakkale’de kahramanca savaştığını, tüm yokluk ve zorluklara rağmen birlik ve bütünlük içinde düşmana, Çanakkale’nin geçilmeyeceğini destansı bir müdafaa ile gösterdiğini dile getiren Büyükelçi Turan, Türk şehitleriyle pek çok ülke askerini bağrında taşıyan Çanakkale’nin bugün barışın ve dostluğun mekanı haline geldiğini vurguladı:

‘ÖZGÜR VE BAĞIMSIZ YAŞAMAYA OLAN İNANÇ’

“Mehmetçik eşine az rastlanır insani, erdemli ve asil karakterini bu savaş ortamında düşmanlarına dahi göstermiştir. Bundandır ki vatan şairimiz Merhum Mehmet Akif Ersoy, Çanakkale’de gösterdikleri destansı mücadelenin yanı sıra yukarıda zikrettiğim tüm bu cesur, onurlu, insani ve müşfik yönlerinden ötürü tarihin altın sayfalarında yerini alan Mehmetçiklerimiz için, ‘Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın, gömelim gel seni tarihe desem, sığmazsın’ veciz sözünü söylemiştir. Milli şairimize bağımsızlığımızı tüm dünyaya duyuran marşımıza ‘Korkma’ kelimesiyle başlayıp ‘İstiklal’ kelimesiyle bitirmeye yeten unsur, şüphesiz ki Türk milletinin yıkılmaz kuvvetine, sarsılmaz manevi gücüne ve özgür ve bağımsız yaşamaya olan inancıydı. Bu şuurun, 104 sene sonra bugün yurt dışında yaşayanlar da dahil olmak üzere genç kuşaklarımız tarafından muhafaza edildiğini görmek, bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor.”

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‘ÇANAKKALE İŞTE BÖYLESİ BİR DESTANDIR’

Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı da Çanakkale’nin yalnızca Türk milleti için kurtuluş ışığı olmadığını ve dünya çapında emperyalist emellerin pençesi altında ezilen mazlum milletler için de umut ışığı yaktığını belirtti. Sömürge altındaki birçok milletin Çanakkale’den ve daha sonra Türk istiklal harbinden aldıkları ilhamla kendi bağımsızlık mücadelelerini başlattıklarını anlatan Şanlı, “Çanakkale işte böylesi bir destandır. Böylesi bir destanla Çanakkale’de yatan binlerce şehidimizi yad ederken şehitlerimize olan şükran borcumuzun ancak vatanımıza, bayrağımıza ve milletimizi zafere taşıyan hasletlere her zaman sahip çıkarak ödenebileceğini vurgulamak istiyorum.”

Berlin Başkonsolosu Eğitim Ataşeliği tarafından düzenlenen törende konuşmalardan sonra, Çanakkale Zaferi, İstiklal Marşı’nın hikayesi, Mehmet Akif Ersoy’un hayatı ve İstiklal Marşı’nın kabulüne yönelik sunumlar gerçekleştirildi. Törende Türk Kültürü dersi öğrencileri de İstiklal Marşı’nı okudu.

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‘ATATÜRK DÜŞMANI ÇANAKKALE’DEN TAMAMEN SİLİYOR’

Köln Başkonsolosluğu’nda düzenlenen anma etkinliğine Başkonsolos Hüseyin Kantem Al, Eğitim Ateşesi Dr. Muhterem Dilbirliği, Din Ateşesi Ahmet Sinan Kara, konsolosluk çalışanları ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlanan programda Başkonsolos Al, Çanakkale Zaferi’nin Türk milleti için önemli bir sembol olduğunu dile getirerek, “18 Mart 1915’te düşman donanmalarını Çanakkale’de yeniyor ve ardından savaşa karada devam ediyoruz. Bu arada Ulu Önder, eşsiz komutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları sahneye çıkıyor ve düşmanı tamamen Çanakkale’den siliyor, süpürüyor” dedi.

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Din Hizmetleri Ataşesi Ahmet Sinan Kara, “Çanakkale Zaferi ve Şehitlik Mertebesi” konulu, Eğitim Ateşesi Dr. Muhterem Dilbirliği de “Çanakkale Savaşlarında Türk-Alman Müttefikliği” konulu bir konuşma yaptı. Anma etkinliğinin son bölümünde ise Köln Üniversitesi’nden Dr. Servet Gündoğdu, “Şehir, Savaş ve Şair: Berlin Hatıraları Şiirinde Mehmet Akif Ersoy’un Selektif Uyarlama Modeli” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Etkinlikte Çanakkale Savaşı ile ilgili resim sergisi gösterilirken, aynı konulu sinevizyon gösterimi de yapıldı.

Hollanda 'nın Rotterdam şehrindeki Hollanda Diyanet Vakfına (HDV) bağlı Laleli Camii'nde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Türk Büyükelçiliği diplomatları ile Hollanda ve Türk toplumunun temsilcilerinin katıldığı törende, konuşmaların ardından Hollanda merkezli bir firmanın özel olarak yetiştirdiği yeni tür bir laleye "Gelibolu" adı verildi.

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BİR DİRİLİŞİN MÜJDECİSİ

Avusturya’nın başkenti Viyana’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümü düzenlenen iki farklı etkinlikle anıldı. Viyana Büyükelçiliği’nde yapılan ilk program, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Etkinliğe Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez ile Türkiye’nin Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Eler ve davetliler katıldı. İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’un da anıldığı programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajları okuldu. Etkinlikte konuşan Büyükelçi Dönmez, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin bir imparatorluğun küllerinden doğan genç Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kalp atışlarının duyulduğu tarih olduğunu belirterek, “Çanakkale gerçekten de bir dirilişin, bir yeniden doğuşun müjdecisi, ilelebet payidar kalacak cumhuriyet çınarının tohumlarının kanla sulandığı topraklardır” görüşünü paylaştı. Dönmez, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde Çanakkale’de kazanılan zaferin ulusal onuru ve bilinci canlandırdığını, Türkiye Cumhuriyeti’nin habercisi olduğunu anlattı.

Dönmez, Türkiye’nin Çanakkale muharebeleri sonrasında, Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’nda saysız şehit verdiğini, ayrıca 1970 ve 80’li yıllarda çok sayıda Türk diplomatının da Ermeni teröristlerce şehit edildiğini hatırlattı.

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İSTİKLAL ŞAİRİ ANILDI

Bu sene aynı zamanda İstiklal Marşı’nın kabulünün 104. yılının idrak edildiğini kaydeden Dönmez, “Bildiğiniz üzere, İstiklal Marşı’nın kabul edildiği 12 Mart günü aynı zamanda kanunla Mehmet Akif Ersoy’u anma günü ilan edilmiştir. Bu çerçevede ben de müsaadenizle İstiklal Şairimiz Mehmet Akif’i şehitlerimizle beraber anmak istiyorum” diye konuştu. Dönmez, Mehmet Akif’in şiirlerini okumanın, o günleri yaşamayanlar için şehitliğin manasını ve şehitlere olan borcu idrak bakımından önemli olduğunu, “Bir dava ve mücadele insanı olan Mehmet Akif yaşadığı hayat ve mütevazılığıyla da bizlere örnektir” dedi.





GALİÇYA ŞEHİTLERİ UNUTULMADI

Elçilikte düzenlenen etkinliğin ardından Birinci Dünya Savaşı sırasında Galiçya cephesinde şehit düşen Türk askerlerinin medfun olduğu Viyana Merkez Mezarlığı’nda da bir anma programı yapıldı. Şehitlerin ruhuna Kur’an-ı Kerim okunduktan sonra duaların yapıldığı ikinci etkinliğe Viyana’da yaşayan Türk vatandaşları da katıldı.