Avrupa yaz saatine geçiyor

SAATLER, 27 Mart Cumartesi gününü 28 Mart Pazar gününe bağlayan gece 02.00’de bir saat ileri alınacak. Türkiye’de ise yaz saati uygulaması olmadığı için saatler ileri alınmayacak. Böylece Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, İsveç, İsviçre ve Danimarka ile Türkiye arasındaki saat farkı ikiden bire, İngiltere ile olan saat farkı ise üçten ikiye inecek.

Avrupa Birliği (AB) de yaz ve kış saati uygulamasına son vermeyi planlıyor. 2019’da Avrupa Parlamentosu’nda (AP) farklı saat uygulamasından vazgeçmek için yapılan oylama 192 ret oyuna karşı 410 oyla kabul edilmişti. Yaklaşık iki yıldır kararı tartışan üye ülkeler, yaz saati uygulamasının mı yoksa kış saati uygulamasının mı yürürlükte kalması konusunda henüz net bir karara varamadı.