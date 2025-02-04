'Avrupa ve Almanya için çelik çok önemli'

Haberin Devamı

Scholz, çelik üretiminin kârlı olabilmesi için Avrupa çapında birlikte çalışmak gerektiğini belirterek, Avrupa Birliği’nde çelik üreticilerinin yeşil dönüşüm ve artan rekabet gibi zorluklarla karşı karşıya olduğundan, Avrupa düzeyinde çelik zirvesi gerçekleştirilmesine ilişkin önerisini yineledi. Çelik endüstrisinin iklim dostu süreçlere dönüştürülmesine devam edilmesini isteyen Scholz, yeşil çelik üretiminin iklim açısından gerekli olduğuna vurgu yaptı. Scholz, hükümetin bu dönüşümü milyarlarca Euro ile desteklediğini belirterek sektörde yeşil üretime yönelik başlamış süreci sona erdirmenin Almanya’daki çelik işçilerinin çıkarlarına olmayacağının altını çizdi.

Olaf Scholz, otomotiv endüstrisinin yanı sıra ürünlerinin gelecekte çeliğin karbonsuz olmasını isteyen diğer büyük müşterilerin isteklerine de atıfta bulunarak, “Çelik satın alanlar, üreticilerin sürdürülebilir yeşil çelik üretmesini talep edecekler” ifadesini kullandı. Çin’e atıfta bulunan Scholz, Avrupalıların dampingli ürünlere karşı kendilerini savunmak için birlikte çalışmaları gerektiğini söyledi. Scholz, AB’nin izleyebileceği gümrük politikası da dahil olmak üzere, bu sorunla ancak ortaklaşa mücadele edebileceğini hatırlattı.

Haberin Devamı





SİYASİ EYLEM ÇAĞRISI

Almanya’nın en büyük çelik üreticisi Thyssenkrupp Steel Europe Yönetim Kurulu Dennis Grimm de Olaf Scholz’un (SPD) Duisburg’daki fabrika ziyareti sırasında, ülkede siyasi karar vericilere federal seçimlerden hemen sonra geleceğe dönük ve rekabetçi bir çelik endüstrisi için gerekli ekosistemi hızla oluşturmaları çağrısı yaptı. Grimm, Scholz ile yaptığı görüşmede çelik sektörü için ‘acil siyasi eylem ihtiyacını’ vurgulayarak, Scholz’dan rekabetçi enerji fiyatı ve Avrupa düzeyinde çelik ticaretin korunmasını istedi. Yerel çelik üretiminin endüstriyel değer açısından önemine vurgu yapan Grimm, “Ülkemiz ve Avrupa için jeostratejik bağımsızlık ve refah sağlıyor” dedi.

Haberin Devamı

27 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR

Avrupalı çelik üreticileri, Asya ile rekabet, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası yüksek enerji fiyatları ve yavaşlayan küresel ekonominin baskısı altında bulunuyor. Alman çelik üreticisi ve teknoloji firması ThyssenKrupp’ın çelik birimi (Thyssenkrupp Steel Europe) 2030’a kadar yaklaşık 11 bin kişinin işten çıkarılmasını planlıyor. Yeniden yapılanma kapsamında şirket, üretim kapasitesinin 11.5 milyon tondan 8.7 ila 9 milyon ton seviyesine düşürülmesini de planlıyor. Thyssenkrupp Steel Europe, 27 bin kişiye istihdam sağlıyor.