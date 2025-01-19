‘Avrupa ve AB bizim hayat sigortamızdır’

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Merkel, “Avrupa ve Avrupa Birliği (AB) bizim hayat sigortamız” derken, ABD’nin desteği olmadan Ukrayna’nın bağımsız bir ülke olarak varlığını sürdürmesinin mümkün olmayacağı uyarısında bulundu. Yıllarca genel başkanlığını yaptığı Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi’nin (CDU) Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Teşkilatı’nın yeni yıl resepsiyonuna katılan Angela Merkel, yaptığı konuşmasında Avrupa’nın ve NATO’nun öneminin altını çizdi. Avrupa’nın yeni meydan okumalarla karşı karşıya olduğuna işaret eden Merkel, “AB olmasaydı biz 8 milyardan fazla insanın yaşadığı bu dünyada kaybolur giderdik” derken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i Ukrayna’nın sınırlarını değiştirmek istemekle suçladı. Angela Merkel, “ABD’nin ve NATO’nun desteği olmadan Ukrayna’nın bağımsız bir ülke olarak kalması ve varlığını sürdürmesi mümkün değil” derken, Ukrayna’ya yardımın sürdürülmesinin kaçınılmaz olduğunu da vurguladı.

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Almanya’nın 2005-2021 yıllarında başbakanlığını yapan Angela Merkel, yarın göreve başlayacak ABD’nin eski-yeni Devlet Başkanı Donald Trump’ı “müstesna-olağanüstü bir başkan” olarak niteldi. Donal Trump’ın ABD’nin ulusal çıkarlarını savunmasının doğal olduğunu belirtirken, “Çok taraflı ilişkilerde ve iş birliklerinde her zaman kazanan olmaz. Kazanan da olur, kaybeden de olur. Biz Donald Trump’ı değiştiremeyiz, ama tutumuna göre tepki gösterebiliriz. Avrupa kendi çıkarlarını birleştirip kendisinden daha emin bir tutum sergilemeli. ABD’nin Avrupa’da müttefik aramaması çok büyük bir hata olur. Biz de Avrupa’da önemli bir müttefikiz” dedi.

ÖZGÜR DÜNYANIN LİDERİ

KRV Eyalet Başbakanı Hendrik Wüst, Merkel’e övgüler yağdırdı. Donald Trump’ın ilk başkanlığı döneminde Almanya Başbakanı olan Merkel’in özgürlük ve demokrasinin korunması için yorulmadan mücadele ettiğini vurgulayan Wüst, “Angela Merkel, özgür dünyanın lideriydi” dedi. Önümüzdeki günlerde CDU’nun seçim kampanyalarına katılması beklenmeyen Angela Merkel, SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan üçlü koalisyonun dağılması üzerine erken genel seçimlerin kaçınılmaz olduğunu hatırlatırken, “Bu seçimler geleceğimiz, iş yerlerinin ve refah düzeyimizin korunması için çok önemlidir. CDU/CSU’nun başbakan adayı Friedrich Merz’in kazanarak başbakanlık koltuğuna oturmasını ümit ederim” dedi.