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Avrupa üçüncüsü Hatice Nur, Adana’da coşkuyla karşılandı

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#Hatice Nur Sarı#U23 Avrupa Güreş Şampiyonası#AVRUPADAN HABERLER
Avrupa üçüncüsü Hatice Nur, Adana’da coşkuyla karşılandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2025 11:53

U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda üçüncülük elde eden 18 yaşındaki Hatice Nur Sarı, memleketi Adana Kozan’da davul zurna eşliğinde karşılandı.

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Arnavutluk’un Tiran kentinde 8-14 Mart 2025 tarihlerinde düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda, kadınlar 72 kilogramda Türkiye’yi temsil eden Adana Kozanlı güreşçi 18 yaşındaki Hatice Nur Sarı üçüncü oldu. Bronz madalya kazanan milli sporcu, Kozan Stadyumu’nda İlçe Gençlik Spor Müdürü Kürşat Gültekin, antrenörleri Musa Delibaş, Erol Dağlı ve sporcularla birlikte davul zurna ile karşılandı. Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu İsmet Atlı’nın memleketine Avrupa derecesi ile dönmenin gururunu yaşadığını belirten Hatice Nur Sarı Dünya, kendisinin de aynı başarılı yakalamak istediğini söyledi.

Avrupa üçüncüsü Hatice Nur, Adana’da coşkuyla karşılandı

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#Hatice Nur Sarı#U23 Avrupa Güreş Şampiyonası#AVRUPADAN HABERLER

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