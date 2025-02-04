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Avrupa turuna çıkan 4 Fransız bisikletli Edirne’ye ulaştı

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#Marion Escourbiac#Felix Roulleaux#AVRUPADAN HABER
Avrupa turuna çıkan 4 Fransız bisikletli Edirne’ye ulaştı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2025 09:58

Avrupa’yı bisikletle geçerek yeni ülkeler keşfetmek amacıyla seyahate karar veren Felix Roulleaux, Emilien Dubos, Marion Escourbiac ve Nicolas Falampin, İstanbul’a gitmek için İtalya’nın Napoli kentinden 6 Ocak’ta yola çıktı.

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İtalya’nın ardından Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Yunanistan ve Bulgaristan’ı bisikletleriyle geçen arkadaşlar, Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yaptı. Edirne’yi gezip tava ciğer yiyen bisikletliler, bir sonraki durakları olan Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine ulaşmak için yola koyuldu.

Bisikletlilerden Felix Roulleaux, AA muhabirine, Napoli’den İstanbul’a olan bisiklet turunun keyifli geçtiğini söyledi.

Avrupa turuna çıkan 4 Fransız bisikletli Edirne’ye ulaştı
Günde 60 ila 80 kilometre yol katettiklerini belirten Roulleaux, “Tırmanışlara göre bu değişkenlik gösteriyor. Sabahları çantaları toplamak biraz zor oluyor. Kış olması dolayısıyla günler de biraz kısa, bu da işimizi zorlaştırıyor. Hava kararmaya başladığında sürmeyi bırakıyoruz.” dedi.

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Roulleaux, İstanbul’da birkaç hafta vakit geçirip Fransa’ya dönmek istediklerini ifade etti.

Avrupa turuna çıkan 4 Fransız bisikletli Edirne’ye ulaştı
İstanbul’da daha önce hiç bulunmadığını anlatan Roulleaux, “Ayasofya’yı ziyaret etmek istiyorum, ziyaret edilecek birçok yer olduğunu düşünüyorum. Gittiğimiz her yerde insanlar bisikletlilere karşı çok nazikti. Bisiklet, seyahat etmenin güzel ve basit bir şekli. Bizi çok güzel karşılayan insanlara teşekkür ederiz.” diye konuştu.
Avrupa turuna çıkan 4 Fransız bisikletli Edirne’ye ulaştı
Falampin de bir yıldan fazla süredir hazırlık yaptığı turun muhteşem gittiğini belirtti. Güzergah boyunca deniz ve dağların muhteşem bir manzara sunduğunu anlatan Falampin, “İnsanlar bize karşı çok nazikti.” dedi.
Avrupa turuna çıkan 4 Fransız bisikletli Edirne’ye ulaştı
Dubos da turunu İstanbul’da sonlandıracağını, Türkiye’de olmaktan mutlu olduğunu söyledi.
Avrupa turuna çıkan 4 Fransız bisikletli Edirne’ye ulaştı
Marion Escourbiac da İstanbul’un ardından sahil yolunu takip ederek Karadeniz’i gezeceğini, turunu Gürcistan’a bitirmeyi düşündüğünü kaydetti.

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#Marion Escourbiac#Felix Roulleaux#AVRUPADAN HABER

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