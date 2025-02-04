Avrupa turuna çıkan 4 Fransız bisikletli Edirne’ye ulaştı

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İtalya’nın ardından Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Yunanistan ve Bulgaristan’ı bisikletleriyle geçen arkadaşlar, Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yaptı. Edirne’yi gezip tava ciğer yiyen bisikletliler, bir sonraki durakları olan Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine ulaşmak için yola koyuldu.

Bisikletlilerden Felix Roulleaux, AA muhabirine, Napoli’den İstanbul’a olan bisiklet turunun keyifli geçtiğini söyledi.

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Günde 60 ila 80 kilometre yol katettiklerini belirten Roulleaux, “Tırmanışlara göre bu değişkenlik gösteriyor. Sabahları çantaları toplamak biraz zor oluyor. Kış olması dolayısıyla günler de biraz kısa, bu da işimizi zorlaştırıyor. Hava kararmaya başladığında sürmeyi bırakıyoruz.” dedi.

Roulleaux, İstanbul’da birkaç hafta vakit geçirip Fransa’ya dönmek istediklerini ifade etti.