Bayern1 televizyonuna konuşan Löw, milli takımı bıraktıktan sonra sallanan koltuğa oturmayacağını belirtti. Futbolun kendisine büyük mutluluk verdiğini söyleyen Löw, "Hala büyük motivasyonum var“ dedi.

61 yaşındaki teknik adam, 15 yıl aradan sonra bir süre ara vereceğini kaydederken, duygusal mesafe koyması gerektiğini ifade etti. İspanyolca öğrenmeye başladığını belirten Löw, "Sürekli arkasında duramadım. Başladım ve her seferinde kendi kendime öğrenmeye çalıştım. Ancak bir dili öğrenmek için bir öğretmene ihtiyaç var. Bir kaç hafta, bir kaç ay üstünde durmak gerekir. Bu, Avrupa şampiyonasından sonraki hedefim“ dedi.

Löw’ün İspanyolca’yı öğrenmek istemesi ise İspanyol liginde bir takımı çalıştırıp çalıştırmayacağı dedikodularına neden oldu.

Bild gazetesi Real Madrid’in geçtiğimiz yıllarda Löw’ü istediğine dikkat çekerken, Real Madrid’in olası bir aday olduğunu yazdı.