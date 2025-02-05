Avrupa sağa kayıyor...

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Almanya ’da sağ popülist Almanya için Alternatif’in (AfD) ‘ikinci güçlü parti’ konumuna yükselmesi sadece göçmen kökenlilerin değil, demokrasi sevdalısı herkesin tedirginliğini artırırken, komşu ülke Belçika’da aşırı milliyetçi Yeni Flaman İttifakı (N-VA) lideri Bart De Wever, başbakanlık koltuğuna oturdu.9 Haziran 2004 tarihinde yapılan seçimlerden yüzde 16.7’yle ‘en güçlü parti’ olarak çıkan N-VA, Frankofon liberal Reformcu Hareket Partisi (MR), Flaman Sosyalist Partisi (Vooruit), Hıristiyan Demokrat (CD§V) ve merkez eğilimi Frankofon Angajman Gösterenler (Les Angages-LA), sıkı pazarlıklar sonucu seçimlerden tam 237 gün sonra ‘beşli koalisyon hükümetini’ kurdu.Flamanların Belçika’dan ayrılmasını bile savunan aşırı milliyetçi N-VA lideri Bart De Wever, 3 Şubat’ta Belçika Başbakanı oldu.De Lever, Kral Philippe’nin huzurunda Fransızca, Almanca ve Hollandaca yemin ederek göreve başladı.Ve De Wever, Belçika’nın ‘ilk Flaman milliyetçi başbakanı’ olarak tarihe geçmeyi de garantiledi.

‘BUNLARLA ORTAKLIK EDİLMEZ’

Evet...

Belçika’da aşırı milliyetçilerin liderliğinde hükümet kuruldu.

Sıra Avusturya’ya geldi.

Avusturya’da 29 Eylül 2024 tarihinde yapılan genel seçimlerden aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) yüzde 28.8’le ‘en güçlü parti’ olarak çıktı.

Seçimlerden önce diğer partiler FPÖ ile kesinlikle iş birliği yapmayacaklarını ilan ettikleri için, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, hükümet kurma görevini yine Avusturya Halk Partili (ÖVP) Başbakan Karl Nehammer’e verdi.

Nehammer, Avusturya Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ile pazarlığa oturdu.

Ancak 183 sandalyeli Ulusal Meclis’te 92 milletvekili ile mutlak çoğunluğu zar zor aşan bir hükümetin işinin hiç de kolay olamayacağından hareket ettikleri için Yeni Avusturya ve Liberal Forum’u (NEOS) da görüşmelere davet ettiler.

Ama haftalar süren pazarlıklardan sonra NEOS Genel Başkanı Beate Meinl-Reisinger, “Bunlarla ortaklık edilmez” diyerek çekip gitti.

Bunun üzerine ÖVP ile SPÖ ‘ikili koalisyon’ oluşturmak için görüşmelere devam etti.

Ancak yine bir uzlaşma sağlanamadı ve aynı zamanda ÖVP Genel Başkanı olan Başbakan Karl Nehammer, 5 Ocak 2025’te koalisyon görüşmelerine son verildiğini ilan etti.

Aynı zamanda hem başbakanlıktan hem de ÖVP liderliğinden istifa edeceğini de.

Bunun üzerine bir gün sonra Cumhurbaşkanı Van der Bellen, hükümet kurma görevini aşırı sağcı FPÖ lideri Herbert Kickl’e verdi.

Nehammer, “FPÖ ile kesinlikle iş birliği yapmayız” dediği halde, ÖVP Genel Başkanı olarak görevi devralan Christian Stocker, aşırı sağcılarla görüşmelere hazır olduklarını ilan etti.

Ve ocak ayının ilk haftasında da görüşmelere başlandı.

Devam eden görüşmelerde uzlaşmaya varılıp koalisyon hükümeti kurulursa, Avusturya’da da bir ilk gerçekleşecek ve Herbert Kickl, ‘Avusturya’nın ilk aşırı sağcı başbakanı’ olarak tarihe geçecek.

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Evet...

Avrupa aşırı sağa doğru koşar adım ilerliyor.

Macaristan’da Başbakan Viktor Orban liderliğindeki sag popülist Macar Yurttaş Birligi (FIDESZ) 2010 yılından beri iktidarda.

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Her ne kadar “Ben faşist değilim” dese de aşırı sağcı Fratelli d’Italia (Fdl) (Italya’nın Kardeşleri) partisinin lideri Giorgia Meloni 2022 yılından beri başbakanlık koltuğunda oturmakta.

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İsveç’te ılımlı Muhafazakar Parti (M), Liberal Parti (L) ve Hıristiyan Demokrat Partisi’nin (KD) oluşturduğu koalisyon hükümetine aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi (SD) dışarıdan destek vermekte.

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Hollanda’da ırkçı, yabancı, göçmen, sığınmacı ve İslam düşmanı Geert Wilders’in yıllardır liderliğini yaptığı Özgürlük Partisi (PVV), 15 Mayıs 2024 tarihinden beri Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), Yeni Toplumsal Sözleşme (NSC), Çiftçi Vatandaşlar Hareketi’nin (BBB) oluşturduğu hükümetin ortağıdır.

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Fransa’da adı 2018 yılında Ulusal Birlik (RN) olarak değiştirilen aşırı sağcı Ulusal Cephe’nin (FN) yıllarca liderliğini yapan Marine Le Pen, 2012, 2017 ve 2022’de kaybettiği cumhurbaşkanlığı seçimlerini 2027’de kazanarak ‘Fransa’nın ilk kadın ve ilk aşırı sağcı cumhurbaşkanı’ olmayı ummaktadır.

Şu andaki kamuoyu yoklamalarına göre mümkündür de...

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Evet...

Dünya değişiyor...

Avrupa sağa kayıyor...

Ve buna paralel olarak özgürlük, demokrasi, eşitlik, dayanışma, barış ve hukuk devleti sevdalılarının da endişesi artıyor.