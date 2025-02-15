‘Avrupa ordusu kurulsun’

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Münih Güvenlik Konferansı’na katılan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Avrupa’nın güvenliği ve kendisini savunabilmesi için ortak bir “Avrupa ordusu” kurmasını önerdi. İnsanların kendi ülkelerinin savunulmasının gerekli olduğunu görüp anlamasının şart olduğunu söyleyen Zelenski, “Oluşturulacak bir Avrupa ordusu, tüm Avrupa’da güvenliği ve barışı koruyup sağlamalı” dedi. Belarus ve Rusya’nın göçmenleri Avrupa Birliği (AB) sınırlarına göndererek provokasyon girişiminde bulunduklarını hatırlatırken, “Bir zaman gelir de AB sınırlarına göçmenler değil de Rus askerleri dayanırsa ne olacak?” uyarısında da bulundu. Zelenski aynı zamanda Ukrayna’nın kendisini savunabilmesi için 1.5 milyon askere ihtiyaç olduğunu belirtirken, Avrupa Barış Birlikleri gönderilmesine de açık olduklarını da vurguladı.

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PUTİN YALAN SÖYLÜYOR

Konuşmasından sonra CNN sunucusu Christiane Amanpour’un sorularını yanıtlayan Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’ya dönük barış planını nasıl değerlendirdiği sorusuna “Münih’te ABD Başkan Yardımcısı Vance ile de görüştüm. Daha kaydedilecek epeyce yol var” yanıtını verdi. Rusya’nın Çernobil’deki nükleer santrala saldırıda bulunduğunu hatırlatan Zelenski, Putin’in bu tutumuyla barıştan yana olmadığını gösterdiğine de dikkat çekti. İktidarda kalmak isteyen Putin’in savaşa ihtiyacı olduğunu ve yalan söylediğini belirtirken, Avrupa’nın Rusya’ya yaptırımları artırmasını da önerdi.