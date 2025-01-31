Avrupa Ligi'ne G.Saray ve F.Bahçe damgası

Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2025 16:48
Lig aşamasında oynanan maçlarda en çok gol (19), şut (172) ve isabetli şut (69) ve korner (55) kullanan takım olan Galatasaray, en fazla gol yiyenler listesinde de 16 golle 5. sırada yer aldı. Fenerbahçe ise en fazla sarı kart (36) gören takım oldu.
UEFA Avrupa Ligi’nde lig etabı dün oynanan maçlarla sona ererken, play-off’lara kalan Türk temsilcileri Galatasaray ile Fenerbahçe, futbolcu ve takım istatistiklerinde birçok kategoride ön plana çıktı.- Sarı kırmızılı takım, gol (19), şut denemesi (172), korner (55), isabetli (60) ve isabetsiz şut (69) istatistiklerinde ligin zirvesinde yer aldı.- Orta denemesinde (207) ve isabetli ortada (60) ikinci sırayı elde eden Galatasaray, topa sahip olmada yüzde 56,4 oranla üçüncü oldu.- Oynadığı 8 maçta da kalesini gole kapatamayan sarı kırmızılılar, en fazla gol yiyen takımlar listesinde ise 16 golle 5. sıraya yerleşti.- Dries Mertens en çok asist (6) yapan futbolcu olurken, Belçikalı futbolcu ayrıca en fazla orta (67) ve isabetli orta (25) yapan isim.- Fenerbahçe, en fazla sarı kart gören (36) takım olarak birinci sıraya yerleşirken, kırmızı kartlarda da (3) ikinci sırada yer aldı.- Ligde kullandığı 146 serbest vuruşla ilk sırayı alan sarı lacivertliler, aynı zamanda en fazla faule maruz kalan (136) takım.