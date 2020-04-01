‘Avrupa ilaç sıkıntısı yaşayabilir’

GELLER, Avrupa’da sınırların kısmen kapanmasıyla insanların gıda ürünlerinde olduğu gibi ilaç tedarikinde de stok yaptığını ve doktorların reçete yazmada cömert davrandığını söyledi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’i Avrupa’da sınırların tekrar açılmasına çağıran VAD Başkanı Jörg Geller, ticari sınırlamaların ve ihracat yasaklarının da kaldırılmasını istedi. İlaç mevcudiyetinin azaldığına dikkat çeken Geller, azalan ilaç listesinin her geçen gün uzadığını vurguladı.