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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 01.04.2020 - 12:12,Son Güncelleme:/

‘Avrupa ilaç sıkıntısı yaşayabilir’

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‘Avrupa ilaç sıkıntısı yaşayabilir’
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Almanya İlaç İhracatçıları Birliği (VAD) Başkanı Jörg Geller, AB yetkilileri ve Almanya hükümetini yakında ilaç tedarikinde darboğaz yaşanacağı konusunda uyardı.

GELLER, Avrupa’da sınırların kısmen kapanmasıyla insanların gıda ürünlerinde olduğu gibi ilaç tedarikinde de stok yaptığını ve doktorların reçete yazmada cömert davrandığını söyledi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’i Avrupa’da sınırların tekrar açılmasına çağıran VAD Başkanı Jörg Geller, ticari sınırlamaların ve ihracat yasaklarının da kaldırılmasını istedi. İlaç mevcudiyetinin azaldığına dikkat çeken Geller, azalan ilaç listesinin her geçen gün uzadığını vurguladı.

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