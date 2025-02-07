‘Avrupa her zaman adaletten yana olacak’

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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Başkanı Donald Trump’ın UCM’ye yaptırım öngören kararıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Von der Leyen açıklamasında, “UCM, uluslararası suçlar için hesap verebilirliği garanti altına alır ve dünya çapındaki mağdurların sesi olur. Küresel cezasızlıkla mücadeleyi özgürce sürdürebilmelidir. Avrupa her zaman adaletten ve uluslararası hukuka saygıdan yana olacaktır” dedi.

‘KİLİT ÖNEME SAHİP’

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni de karara tepki gösterdi, bunun dünya çapında hesap verebilirliği sağlamak için yıllardır süren çabaları etkileyebileceğini belirtti. El Anouni, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada “AB, ABD’nin UCM’ye yaptırım uygulanmasına izin veren yürütme emriyle ilgili üzüntüsünü dile getiriyor” ifadesini kullandı. UCM’nin, uluslararası ceza adaletini ve dokunulmazlığa karşı mücadeleyi desteklemede kilit öneme sahip olduğunu belirten El Anouni, AB’nin, UCM’yi ve Roma Statüsü’nde belirtilen ilkeleri desteklediğini vurguladı.

El Anouni, “Yürütme emri, Ukrayna ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere devam eden soruşturmaları ve işlemleri etkileme riskiyle UCM’nin çalışmalarına ciddi bir meydan okuma oluşturabilir. Dünya çapında hesap verebilirliği sağlamak için yıllardır devam eden çabaları etkileyebilir” değerlendirmesinde bulundu. Sözcü, AB’nin yürütme emrinin etkilerini izleyeceğini ve olası diğer adımları değerlendireceğini kaydetti.