Avrupa El Ele Vakfı’ndan glutensiz yiyecek yardımı

NÜRNBERG’de El Ele Engellilere ve Yaşlılara Yardım Konfederasyon e.V ile Münih’te çalışmalarını sürdüren El Ele Engellilere ve Yaşlılara Yardım Federasyon e.V adlı derneklerin Genel Başkanlığını yapan Avrupa Ele Ele Engellilere ve Yaşlılara Yardım Vakfı Genel Başkanı Cengiz Hocazade, ‘Topla dağıt dinsin ağıt’ sloganı ile yola çıktıklarını belirterek “Herkesin bir engelli adayı olacağının her zaman bilinmesi gerekir” dedi.



‘BİRLİK VE BERABERLİKLE YARDIMLARA DEVAM’

Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan, vatandaşlarımıza yönelik yapılması gereken yardımlar dahil çok şeyin devletten beklenilmesinin yanlış olduğunu belirten Hocazade, “El ele verilerek birlik, beraberlik ve dayanışma içinde yardımlarımızı devam ettirmeliyiz” diye konuştu. Hocazade “Ülkemizin farklı kentlerinde zor şartlarda yaşamlarını sürdüren vatandaşlarımıza yönelik başlattığımız yardım kampanyasına maddi, manevi destek sunan değerli iş insanlarımıza, esnaflarımıza konuya duyarlı vatandaşlarımıza Ele Ele Derneklerimiz, El Ele Vakfımız adına üylerimiz başta olmak üzere yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



‘GLUTENSİZ YİYECEKLER DAĞITACAĞIZ’

Merkezi Antalya’da bulunan Avrupa El Ele Vakfı’na güvenen hiçbir kimsenin güvenini boşa çıkarılmayacağını belirten Hocazade “Ramazan ayı nedeniyle, ramazan el ele yardım paketleri adını verdiğimiz yiyecek, içecek ve giyecek yardımlarımızı da yakın zaman içerisinde ülkemizin farklı kentlerinde tespit ettiğimiz, ailelere üyelerimiz ararcılığımız ile teslim edeceğiz. Besinlerdeki buğday, arpa ve çavdarda bulunan gluten adlı bir proteine karşı hassasiyet ile ortaya çıkan genellikle çocuklarda görülen Çölyak hastalığına yakalandığını öğrendiğimiz bazı çocuklar içinde özel yiyecekler teslim edeceğiz. Başlattığımız yardım kampanyası konusunda geniş bilgi almak isteyenlerin 0049 176 63360346 nolu cep telefonumuzu arayabilirler” dedi.

