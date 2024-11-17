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Avrupa devi 34 yıl sonra eski logosuna dönüyor

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#Ajax#AVRUPADAN HABER#Menno Geelen
Avrupa devi 34 yıl sonra eski logosuna dönüyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2024 11:55

Hollanda Ligi takımlarından Ajax, 2025/26 sezonu itibariyle eski logosuna dönüş yapacağını açıkladı Ajax, 34 yıl sonra "klasik" olarak adlandırdığı logoyu kullanacak.

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Francesco Farioli yönetimindeki Ajax gelecek sezon itibariyle logosunu değiştiriyor.

Kulübün internet sitesi üzerinden yapılan paylaşımda klasik Ajax logosunun 2025/26 sezonu itibariyle kullanılmaya başlanacağı belirtildi. Açıklamada, logonun 34 yıl sonra yeniden formalarda kullanılacağı ifade edildi.

Ajax CEO'su Menno Geelen yaptığı açıklamda klasik logoyu taraftarların da uzun süredir istediğini belirterek, "Ajax 18 Mart'ta 125. yıl dönümünü kutlayacak. Kutlamalar klasik logonun dönüşünü de içerecek. Taraftarlarmızın çoğunun bu dileği yıllardır beslediğini biliyoruz." açıklamasında bulundu.

Avrupa devi 34 yıl sonra eski logosuna dönüyor
Hollanda devinin yönetim kurulu başkanı Ernst Boekhorst ise şunları söyledi, "125. yıl dönümü logoyu değiştirmek için uygun görünüyor. Böyle bir katkıda bulunduğumuz için mutluluk duyuyoruz."

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Ajax bu logoyu daha önce 1928-1991 yılları arasında kullanmıştı.

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#Ajax#AVRUPADAN HABER#Menno Geelen

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